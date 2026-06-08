D66 wil af van toestemming ouders bij vermoedens kindermishandeling

Kinderen die aangeven dat het thuis onveilig is, moeten sneller en beter worden gehoord. Dat vindt D66. De partij wil dat er bij vermoedens van kindermishandeling geen toestemming van ouders meer nodig is om een onderzoek te starten.

Het voorstel wordt na de zomer ingediend door Kamerleden Marijke Synhaeve en Hanneke van der Werf. Tijdens een recent debat over huiselijk geweld sprak een meerderheid van de Tweede Kamer zich al uit voor vergelijkbare plannen. Ook JA21-Kamerlid Ingrid Coenradie bracht dat idee eerder naar voren.

Uit een onderzoek uit 2023 blijkt dat driekwart van de slachtoffer van kindermishandeling later in hun leven zelf ook gewelddadig worden:

1:05 Driekwart slachtoffers kindermishandeling wordt later zelf gewelddadig

Signalen van kinderen werden gemist

Aanleiding zijn de veelbesproken zaken in Stadskanaal en Vlaardingen. In beide gevallen werden volgens D66 signalen van mishandeling gemist. Ook waarschuwingen van de kinderen zelf kregen onvoldoende aandacht.

"Als een kind duidelijke signalen geeft dat het thuis onveilig is, moeten vanaf dat moment het perspectief en de rechten van het kind leidend zijn", schrijft D66. Volgens de partij moeten kinderen altijd eerst zelf worden gesproken. Nu is vaak toestemming van ouders nodig en kunnen ouders soms zelfs bij dat gesprek aanwezig zijn. Dat kan kinderen ervan weerhouden om vrijuit te vertellen over hun thuissituatie, stelt de partij.