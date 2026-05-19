'Grote zorgen om trage aanpak kindermishandeling bij Veilig Thuis'

Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Dat meldt De Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen.

De discussie laaide op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Volgens de krant waren er al maanden eerder signalen binnengekomen bij instanties. Zowel een school als een ziekenhuis trok aan de bel, maar de kinderen werden pas later uit huis gehaald.

Meldingen nemen toe

Advocaten zeggen dat ze vaker meemaken dat dossiers blijven liggen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelde eerder vast dat Veilig Thuis wettelijke deadlines niet altijd haalt. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt de afgelopen jaren toe.

Volgens sommige advocaten zorgt de grote stroom meldingen ervoor dat ernstige situaties minder snel opvallen. Veilig Thuis laat aan De Telegraaf weten dat in de zaak-Stadskanaal wel actie is ondernomen en dat de situatie werd gevolgd. De organisatie wacht nu het onderzoek van de inspectie af.