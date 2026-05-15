Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Rillingen over mijn rug': burgemeester reageert op drama in Stadskanaal

Beleid

Vandaag, 14:42

Link gekopieerd

De burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots, heeft vrijdag gereageerd op de zaak rond de mishandeling van twee jonge kinderen in zijn gemeente. Tijdens een persconferentie zei hij: "De rillingen lopen over m'n rug. In Stadskanaal speelt een situatie die ons allemaal diep raakt."

Volgens de burgemeester maakt de zaak enorme indruk op inwoners en bestuurders. "Er zijn kinderen ernstig mishandeld. Juist een gezin hoort een plek te zijn waar kinderen veilig zijn. Waar ze beschermd worden. Dat die veiligheid en dat vertrouwen is ondermijnd, raakt ons enorm. Er zijn geen woorden voor."

Kinderen veilig, twee vrouwen vast

Sloots liet weten dat de kinderen inmiddels veilig zijn ondergebracht en goed worden verzorgd. Ook zijn beide moeders geschorst uit het ouderlijk gezag. Donderdag werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Zij zitten nog vast.

De burgemeester benadrukte dat politie, Openbaar Ministerie en gemeente nauw samenwerken in het onderzoek. "Ik heb er alle vertrouwen in dat politie en justitie dit onderzoek zorgvuldig en voortvarend oppakken."

Oproep na vernielingen en onrust

Donderdagavond sloeg de sfeer in Stadskanaal om. Een groep mensen gooide ruiten in bij woningen van de verdachten. Ook verschenen op sociale media oproepen om verder onrust te veroorzaken. Daarop werd een noodverordening ingesteld die tot en met zondag geldt.

Sloots herhaalde vrijdag zijn oproep aan inwoners om het recht niet in eigen hand te nemen. "Ik begrijp de woede en verdriet ook dat veel mensen voelen. Dat gevoel deel ik ook." Volgens hem zorgen vernielingen en dreiging er juist voor dat het onderzoek moeilijker wordt en wijken onveiliger worden.

Daarnaast maakte de burgemeester bekend dat de gemeente eerder deze week een melding heeft gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. "We vinden het belangrijk dat deze kwestie zorgvuldig wordt onderzocht. We willen daarvan een volledig beeld krijgen."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Gruwelijke details over mishandeling Stadskanaal: buurt geschokt
Gruwelijke details over mishandeling Stadskanaal: buurt geschokt
Noodverordening uitgeroepen in Stadskanaal na onrust kindermishandelingen
Noodverordening uitgeroepen in Stadskanaal na onrust kindermishandelingen
Twee vrouwen aangehouden na ernstige mishandeling van meisje (6) en jongen (7)
Twee vrouwen aangehouden na ernstige mishandeling van meisje (6) en jongen (7)

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.