'Rillingen over mijn rug': burgemeester reageert op drama in Stadskanaal

De burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots, heeft vrijdag gereageerd op de zaak rond de mishandeling van twee jonge kinderen in zijn gemeente. Tijdens een persconferentie zei hij: "De rillingen lopen over m'n rug. In Stadskanaal speelt een situatie die ons allemaal diep raakt."

Volgens de burgemeester maakt de zaak enorme indruk op inwoners en bestuurders. "Er zijn kinderen ernstig mishandeld. Juist een gezin hoort een plek te zijn waar kinderen veilig zijn. Waar ze beschermd worden. Dat die veiligheid en dat vertrouwen is ondermijnd, raakt ons enorm. Er zijn geen woorden voor."

Kinderen veilig, twee vrouwen vast

Sloots liet weten dat de kinderen inmiddels veilig zijn ondergebracht en goed worden verzorgd. Ook zijn beide moeders geschorst uit het ouderlijk gezag. Donderdag werden twee vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Zij zitten nog vast.

De burgemeester benadrukte dat politie, Openbaar Ministerie en gemeente nauw samenwerken in het onderzoek. "Ik heb er alle vertrouwen in dat politie en justitie dit onderzoek zorgvuldig en voortvarend oppakken."

Oproep na vernielingen en onrust

Donderdagavond sloeg de sfeer in Stadskanaal om. Een groep mensen gooide ruiten in bij woningen van de verdachten. Ook verschenen op sociale media oproepen om verder onrust te veroorzaken. Daarop werd een noodverordening ingesteld die tot en met zondag geldt.

Sloots herhaalde vrijdag zijn oproep aan inwoners om het recht niet in eigen hand te nemen. "Ik begrijp de woede en verdriet ook dat veel mensen voelen. Dat gevoel deel ik ook." Volgens hem zorgen vernielingen en dreiging er juist voor dat het onderzoek moeilijker wordt en wijken onveiliger worden.

Daarnaast maakte de burgemeester bekend dat de gemeente eerder deze week een melding heeft gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. "We vinden het belangrijk dat deze kwestie zorgvuldig wordt onderzocht. We willen daarvan een volledig beeld krijgen."