Noodverordening uitgeroepen in Stadskanaal na onrust kindermishandelingen

De burgemeester van de gemeente Stadskanaal heeft de noodverordening in de plaats uitgeroepen, na eerdere onrust donderdagavond. Die ontstond nadat bekend werd dat twee kinderen van 6 en 7 jaar oud langdurig zijn mishandeld. Twee vrouwen zijn daarvoor aangehouden.

De burgemeester heeft de beslissing genomen nadat de openbare orde is verstoord doordat er ruiten zijn ingegooid van woningen. Op sociale media zou er ook zijn opgeroepen tot acties om die onrust opnieuw te verstoren. De politie ziet ook een kans op gevaar hiervoor.

Samenscholingsverbod

In de verordening staat dat het gebied rond de Hoofdkade, Julianastraat, Stationslaan en Brugkade in Stadskanaal niet betreden mag worden door mensen die daar niks te zoeken hebben. In dat gebied staan de woningen van de betrokkenen, aldus het bericht op de website van de gemeente.

Ook is er een samenscholingsverbod ingesteld voor datzelfde gebied. De noodverordening geldt tot zondag 17 mei 23.59 uur.

Coma

De vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen. Volgens het Dagblad van het Noorden. moesten de kinderen vernederende straffen ondergaan, waaronder het opeten van eigen braaksel, koude douches en fysieke straffen. De mishandelingen zouden ook zijn gefilmd.

Vooral het 6-jarige meisje zou er ernstig aan toe zijn geweest. Het kind belandde volgens de krant twee keer in het ziekenhuis. Begin februari verslechterde haar situatie zo ernstig dat het meisje in een kunstmatige coma werd gebracht en moest worden beademd. De twee kinderen staan inmiddels onder voogdij van Jeugdbescherming.