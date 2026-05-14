Twee vrouwen aangehouden na ernstige mishandeling van meisje (6) en jongen (7)

De politie heeft twee vrouwen aangehouden om de kindermishandeling van het meisje van 6 jaar oud en de jongen van 7 jaar oud. Tegen de vrouwen uit Stadskanaal liep al een strafrechtelijk onderzoek, maar ze waren nog niet aangehouden. Die stonden wel gepland, maar zijn door de maatschappelijke ontstane onrust vervroegd.

Donderdagavond zouden er ruiten zijn ingegooid van een woning, vermoedelijk van de woning van de moeder van het jonge meisje. Ook cirkelt er een video rond van de vernieling online. De politie bevestigt tegenover Hart van Nederland dat er 'iets' door de ruit is gegooid.

Later in de avond ligt er ook een doos voor de deur van de woning, waarna de politie de omgeving afzet. De twee aangehouden moeders zitten in beperkingen en mogen geen contact hebben met de buitenwereld behalve hun advocaat.

Vrijheidsberoving en kindermishandeling

De vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen. Volgens het Dagblad van het Noorden. moesten de kinderen vernederende straffen ondergaan, waaronder het opeten van eigen braaksel, koude douches en fysieke straffen. De mishandelingen zouden ook zijn gefilmd.

Vooral het 6-jarige meisje zou er ernstig aan toe zijn geweest. Het kind belandde volgens de krant twee keer in het ziekenhuis.Begin februari verslechterde haar situatie zo ernstig dat het meisje in een kunstmatige coma werd gebracht en moest worden beademd. De twee kinderen staan inmiddels onder voogdij van Jeugdbescherming.