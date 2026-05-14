Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Meisje (6) belandt in coma na mishandeling door moeder en vriendin'

Rechtszaak

Vandaag, 13:02

Link gekopieerd

Tegen twee moeders uit Oost-Groningen loopt een strafrechtelijk onderzoek vanwege ernstige kindermishandeling. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De vrouwen zouden stelselmatig geweld hebben gebruikt tegen een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen.

Volgens de krant moesten de kinderen vernederende straffen ondergaan, waaronder het opeten van eigen braaksel. De mishandelingen zouden ook zijn gefilmd. Vooral het 6-jarige meisje zou er ernstig aan toe zijn geweest. Het kind belandde volgens de krant twee keer in het ziekenhuis.

Begin februari verslechterde haar situatie zo ernstig dat het meisje in een kunstmatige coma werd gebracht en moest worden beademd. De twee kinderen staan inmiddels onder voogdij van Jeugdbescherming.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt, maar doet verder geen uitspraken over de stand van zaken. "Politie en het OM zijn bezig en daar laten wij het voor nu bij", aldus een woordvoerder.

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Bekijk dan de video bovenaan het artikel waarin Hart van Nederland dit je uitlegt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Samenwerken tegen kindermishandeling'
'Samenwerken tegen kindermishandeling'
'Fors meer slachtoffers kindermishandeling tijdens lockdown'
'Fors meer slachtoffers kindermishandeling tijdens lockdown'
Een derde van de Nederlanders vermoedt kindermishandeling in omgeving
Een derde van de Nederlanders vermoedt kindermishandeling in omgeving

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.