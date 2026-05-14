'Meisje (6) belandt in coma na mishandeling door moeder en vriendin'

Tegen twee moeders uit Oost-Groningen loopt een strafrechtelijk onderzoek vanwege ernstige kindermishandeling. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. De vrouwen zouden stelselmatig geweld hebben gebruikt tegen een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen.

Volgens de krant moesten de kinderen vernederende straffen ondergaan, waaronder het opeten van eigen braaksel. De mishandelingen zouden ook zijn gefilmd. Vooral het 6-jarige meisje zou er ernstig aan toe zijn geweest. Het kind belandde volgens de krant twee keer in het ziekenhuis.

Begin februari verslechterde haar situatie zo ernstig dat het meisje in een kunstmatige coma werd gebracht en moest worden beademd. De twee kinderen staan inmiddels onder voogdij van Jeugdbescherming.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt, maar doet verder geen uitspraken over de stand van zaken. "Politie en het OM zijn bezig en daar laten wij het voor nu bij", aldus een woordvoerder.

