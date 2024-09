Een derde van de Nederlanders vermoedt kindermishandeling in omgeving

Donderdag staan de pleegouders van het zwaargewonde 10-jarige meisje uit Vlaardingen voor de rechter. Buren van het slachtoffertje hadden al langer een slecht gevoel over de pleegouders. Dit is niet uniek: 1 op de 3 Nederlanders heeft weleens het idee gehad dat een kind in hun omgeving werd mishandeld. Dat blijkt uit het Hart van Nederland-panel.

Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat minimaal 3 procent van de kinderen te maken krijgt met mishandeling, bijvoorbeeld door ouders of pleegouders. Dit blijft vaak niet onopgemerkt. Ruim 40 procent van de vrouwen heeft weleens het idee gehad dat een kind dat ze kenden werd mishandeld, tegenover 27 procent van de mannen.

Deze vermoedens worden echter niet altijd gemeld, omdat veel Nederlanders niet weten bij welke instanties ze terecht kunnen. Maar liefst 45 procent geeft aan niet te weten waar ze kindermishandeling kunnen melden.

Zwaargewond opgenomen

De pleegouders uit Vlaardingen werden aangehouden nadat hun pleegdochter in mei zwaargewond werd opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de verdachten geweld hebben toegepast en het meisje hebben vastgebonden. Ook zouden ze het kind hebben verwaarloosd, onder meer door haar medische verzorging te onthouden.