Gruwelijke details over mishandeling Stadskanaal: buurt geschokt

Crime

Vandaag, 12:49

Verontwaardiging en boosheid alom in de wijk in Stadskanaal (Groningen) waar een meisje (6) en jongen (7) langere tijd zijn mishandeld. De moeders van de kinderen zijn aangehouden. Donderdag werden ramen van hun huizen ingegooid. Buurtbewoners vertellen tegen Hart van Nederland dat ze geschokt zijn.

De gruwelijkste details komen naar buiten over wat de kinderen moesten verduren. Een buurman, die eerder verhaal kwam halen bij de moeders omdat hij al vermoedde dat het niet pluis was, lepelt schokkende dingen op. "In de kelder opsluiten, schreeuwen, met een bezemsteel slaan", zegt hij anoniem tegen Hart van Nederland.

"Een schok", "je verwacht het niet" en "hoe kan dit zo dichtbij gebeuren?" zijn verder veelvoorkomende reacties uit de buurt. Maar het bleef niet alleen bij verbale woede. Uit frustratie werden donderdag ook de ramen van het huis van de moeders ingegooid. Uit angst voor meer onrust stelde de burgemeester daarom een noodverordening en een samenscholingsverbod in. De maatregelen gelden tot zondag 7 mei 23:59.

Instanties onder de loep

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vrijdag bekend gemaakt dat zij contact gaat opnemen met de instanties die betrokken waren bij het dossier van de kinderen in Stadskanaal. De instanties in kwestie zijn Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.

De IGJ laat weten dat er geen formele meldingen bij haar zijn binnengekomen, terwijl instanties wel deze verplichting hebben als het gaat om noodgevallen. Waarom dit niet is gebeurd, wordt nu dus onderzocht.

