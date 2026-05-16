Knuffels neergelegd bij woning na onrust door mishandelingszaak in Stadskanaal

Crime

Vandaag, 12:15

Bij een woning in Stadskanaal zijn de afgelopen 24 uur meerdere knuffels neergelegd. De knuffels liggen bij de hekken rond een woning waar eerder deze week vernielingen werden aangericht. Op sociale media werd opgeroepen om knuffels achter te laten, en aan die oproep is veel gehoor gegeven.

De spanning in het Groningse dorp liep de afgelopen dagen flink op nadat bekend werd dat twee kinderen van 6 en 7 jaar oud langdurig mishandeld zouden zijn. Twee vrouwen zitten daarvoor vast. Donderdagavond werden ruiten van woningen ingegooid en ontstond veel onrust in de buurt. Voor de vernielingen is een tiener aangehouden.

Noodverordening van kracht

Vanwege de situatie stelde burgemeester Klaauw donderdag een noodverordening in. In het gebied rond de Hoofdkade, Julianastraat, Stationslaan en Brugkade mogen mensen zonder geldige reden niet komen. Ook geldt daar een samenscholingsverbod.

Volgens de gemeente was ingrijpen noodzakelijk nadat op sociale media opnieuw oproepen verschenen om naar de wijk te komen. De noodverordening blijft gelden tot zondag 17 mei om 23.59 uur.

Koude douches en eigen braaksel eten

De twee aangehouden vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen. Volgens Dagblad van het Noorden moesten de kinderen vernederende straffen ondergaan, zoals koude douches, fysieke straffen en het opeten van eigen braaksel. Ook zouden mishandelingen zijn gefilmd.

Vooral het 6-jarige meisje zou er ernstig aan toe zijn geweest. Het kind belandde volgens de krant begin februari in een kunstmatige coma en moest worden beademd. De kinderen staan inmiddels onder voogdij van Jeugdbescherming.

Door Redactie Hart van Nederland

