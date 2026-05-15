Tiener aangehouden na vernielingen rond gruwelijke mishandelzaak Stadskanaal

Crime

Vandaag, 19:46

De politie heeft vrijdagavond een minderjarige jongen uit de gemeente Stadskanaal aangehouden vanwege vernielingen aan de Oranjestraat. Dat meldt Politie Groningen op X. De onrust in het dorp ontstond nadat bekend werd dat twee kinderen van 6 en 7 jaar oud langdurig zouden zijn mishandeld. Twee vrouwen zitten daarvoor vast. Donderdagavond werden ruiten van woningen ingegooid en liep de spanning in de buurt flink op.

In de buurt werd geschokt gereageerd op de mishandelzaak, zo is te zien in bovenstaande video.

Vanwege de onrust riep burgemeester Klaauw donderdag een noodverordening uit. In het gebied rond de Hoofdkade, Julianastraat, Stationslaan en Brugkade mogen mensen zonder reden niet komen. Ook geldt daar een samenscholingsverbod. De maatregel blijft gelden tot zondag 17 mei 23.59 uur. Volgens de gemeente was ingrijpen nodig omdat op sociale media opnieuw werd opgeroepen tot acties in de wijk.

De politie maakt de leeftijd van de jongere niet bekend.

Koude douches en eigen braaksel eten

De twee aangehouden vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen. Volgens Dagblad van het Noorden moesten de kinderen vernederende straffen ondergaan, zoals koude douches, fysieke straffen en het opeten van eigen braaksel. Ook zouden mishandelingen zijn gefilmd.

Vooral het 6-jarige meisje zou er ernstig aan toe zijn geweest. Het kind belandde volgens de krant begin februari in een kunstmatige coma en moest worden beademd. De kinderen staan inmiddels onder voogdij van Jeugdbescherming.

Door Redactie Hart van Nederland

