Dit weten we nu over de gruwelijke mishandeling van 2 kinderen in Stadskanaal

De zaak rond de mishandeling van een meisje van 6 jaar en een jongen van 7 jaar uit Stadskanaal, Groningen houdt de buurt en het hele land bezig. Twee vrouwen werden donderdag aangehouden. Zij worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen en zijn beide geschorst uit het ouderlijk gezag. Hart van Nederland zet de feiten voor je op een rij.

De twee kinderen moesten vernederende straffen ondergaan. Zo zouden ze hun eigen braaksel moeten opeten en werden ze fysiek gestraft door de twee vrouwen. De kinderen zouden zijn geslagen met een bezemsteel en zijn opgesloten in de kelder. De mishandelingen zouden gefilmd zijn. Het 6-jarige meisje zou er zo ernstig aan toe zijn, dat ze tijdelijk in een kunstmatige coma werd gehouden.

De burgemeester van Stadskanaal, Klaas Sloots, laat vrijdag in een persconferentie weten diep geraakt te zijn: "Juist een gezin hoort een plek te zijn waar kinderen veilig zijn, waar zij in vertrouwen kunnen opgroeien en waar zij beschermd worden. Dat die veiligheid en dat vertrouwen zijn ondermijnd, raakt ons enorm", aldus Sloots.

Moeders

De politie heeft donderdag twee vrouwen (31 en 33 jaar) aangehouden. Ze worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van kinderen. De moeders zijn beide geschorst uit het ouderlijk gezag. De kinderen zijn in veiligheid gebracht en worden goed verzorgd, meldde de burgemeester in de persconferentie.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten de twee vrouwen pas zijn aangehouden, omdat er eerst gedegen onderzoek moest worden gedaan. "Op het moment dat politie en OM betrokken zijn geraakt bij deze casus, is er direct een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Op datzelfde moment is gekeken naar de veiligheid van de kinderen. Deze bleek gewaarborgd te zijn", stelt het OM. "Daarop is besloten de verdachten niet direct aan te houden, maar eerst het onderzoek gedegen inhoud te geven voordat de verdachten aangehouden en verhoord zouden worden."

De officier van justitie besluit in de loop van volgende week of de twee vrouwen worden voorgeleid. Beide verdachten zitten namelijk in beperkingen. Dat meldt RTV Noord. In beperking zitten houdt in dat de politie en het OM terughoudend zijn in de communicatie. Verder mogen de verdachten hierdoor ook geen contact met de buitenwereld hebben, alleen met hun advocaat.

Onrust

Het is sinds dat het nieuws over de kindermishandeling naar buitenkwam, erg onrustig in de wijk. De burgmeester van Stadskanaal stelde donderdag een noodverordening in. Dat gebeurde nadat er ruiten waren ingegooid van woningen. De politie doet onderzoek naar die vernielingen van drie woningen in Stadskanaal en roept getuigen op om zich te melden. Ook zou er op sociale media oproepen tot acties zijn geplaats die de onrust in de buurt opnieuw zouden verstoren.

Daarnaast heeft de burgemeester vrijdag dringend beroep gedaan op de inwoners van zijn gemeente om niet het recht in eigen hand te nemen.

Buurt reageert geschokt op nieuws over mishandeling bij het gezin in Stadskanaal

Onderzoek naar instanties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laat weten contact te gaan opnemen met verschillende instanties die betrokken waren bij de de twee jonge kinderen van de vrouwen. Een woordvoeder van IGJ vermeld dat het gaat om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.

Bij IGJ is een melding binnengekomen over de kinderen. Volgens een woordvoerder van de IGJ kwam deze melding van Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen. Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal zei eerder vrijdag dat de gemeente een melding heeft gedaan bij de IGJ. Volgens de woordvoerder van de inspectie kan dat kloppen, omdat Veilig Thuis Groningen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. De IGJ zal maandag contact opnemen met andere jeugdzorg organisaties.