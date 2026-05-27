Inspectie onderzoekt rol jeugdzorg na mishandeling kinderen Stadskanaal

Vandaag, 17:06

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start een onderzoek naar verschillende jeugdzorgaanbieders en Veilig Thuis Groningen in Stadskanaal. Aanleiding is de ernstige mishandeling van twee kinderen, een meisje van 6 jaar oud en een jongen van 7 jaar oud. Twee vrouwen zijn aangehouden.

Met het onderzoek wil de inspectie in beeld krijgen hoe het gesteld was met de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp rond de betrokken kinderen.

Inspectie gaat zelf onderzoek uitvoeren

De IGJ laat weten zelf onderzoek te doen vanwege "de aard en de ernst van de meldingen". De inspectie gaat onder meer informatie opvragen bij betrokken organisaties en toezichtbezoeken uitvoeren.

De resultaten van het onderzoek worden later gepubliceerd in een rapport. Op basis van de uitkomsten bepaalt de inspectie of verdere maatregelen of vervolgacties nodig zijn.

Moeders langer vast

Vorige week kwam naar buiten dat de twee moeders die zijn aangehouden langer vast blijven zitten. De vrouwen (31 en 33 jaar oud), die vriendinnen van elkaar zijn, zitten nog steeds in beperkingen. Ze worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen.

De kinderen zouden vernederende straffen moeten ondergaan, zoals koude douches, fysieke straffen en het opeten van eigen braaksel. Ook zouden ze zijn opgesloten in de kelder. De mishandelingen zouden zijn gefilmd. Het meisje raakte zo zwaargewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht.

Nadat het nieuws naar buiten kwam, werden van meerdere woningen in Stadskanaal ruiten ingegooid. Daarna werden bij een van deze woningen knuffels neergelegd, zoals je in bovenstaande video ziet.

Door ANP

