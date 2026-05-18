Moeders mishandelde kinderen Stadskanaal langer vast

Vandaag, 15:53

De twee moeders die vorige week donderdag zijn aangehouden in Stadskanaal vanwege de zware mishandeling van een meisje (6) en een jongen (7), zitten de komende dagen nog vast. De rechter-commissaris heeft dat maandag besloten.

De vrouwen (31 en 33 jaar oud), die vriendinnen van elkaar zijn, zitten nog steeds in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Ze worden verdacht van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen.

Fysieke straffen

De spanning in het Groningse dorp liep de afgelopen dagen flink op nadat bekend werd dat twee kinderen langdurig mishandeld zouden zijn. De kinderen zouden vernederende straffen moeten ondergaan, zoals koude douches, fysieke straffen en het opeten van eigen braaksel. Ook zouden ze zijn opgesloten in de kelder. De mishandelingen zouden zijn gefilmd.

Het meisje raakte zo zwaargewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht.

Donderdagavond ontstond veel onrust in de buurt. Van meerdere woningen in Stadskanaal werden ruiten ingegooid. Zaterdag werden bij een van deze woningen knuffels neergelegd, zoals je in bovenstaande video ziet.

