Noodverordening Stadskanaal ingetrokken na dagen vol spanning om mishandelingszaak

Vandaag, 10:14

De noodverordening rond twee woningen in Stadskanaal is ingetrokken. Dat laat burgemeester Klaas Sloots maandag weten aan RTV Noord. De maatregel werd eerder ingesteld na onrust over de mishandeling en verwaarlozing van twee kinderen van zes en zeven jaar.

Op Hemelvaartsdag werden ruiten van de woningen van de verdachten ingegooid. Ook dreigde de situatie te escaleren, omdat burgers het heft in eigen hand wilden nemen. Daarop stelde de gemeente een noodverordening in. Mensen mochten alleen nog in de buurt komen als zij daar een reden voor hadden. Ook gold er een samenscholingsverbod.

Volgens burgemeester Sloots keerde zaterdag de rust terug in de wijk. Sindsdien komen mensen juist naar de straat om steun te betuigen aan de kinderen.

Knuffels en bloemen bij woningen

Bij de afgezette woningen zijn inmiddels veel knuffels, bloemen, kaarsjes en hartjes neergelegd. Ook zijn er plannen voor een stille tocht voor de slachtoffers. Of die er daadwerkelijk komt, is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

