Pleegouders uit Vlaardingen raken ook gezag over hun biologische kind kwijt

De tot acht jaar cel veroordeelde Vlaardingse pleegouders Johnny van den B. en Daisy W. zijn het ouderlijk gezag over hun biologische kind kwijt. Ook de voogdij over een ander kind dat bij hen woonde, is beëindigd. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerde uitspraak in een civiele zaak van de rechtbank Rotterdam, waarover het AD bericht.

Van den B. en W. werden in november veroordeeld voor onder meer het mishandelen van een destijds 10-jarig pleegmeisje. Het meisje werd geslagen en opgesloten in een kooi. Ook andere pleegkinderen zijn mishandeld.

Johnny en Daisy stonden ook terecht vanwege gewelddadigheden tegen twee Syrische broertjes. Een van hen en hun biologische moeder deden destijds hun verhaal in de rechtbank:

3:29 Moeder spreekt over mishandeling broertjes bij pleeggezin Vlaardingen: 'Overal littekens'

Getuige van huiselijk geweld

Volgens de rechters waren twee andere kinderen getuige van het geweld tegen hun pleegbroers en -zussen. Zij waren toen tussen de 4 en 6 jaar en tussen de 5 en 8 jaar oud. De rechtbank benadrukt dat het getuige zijn van huiselijk geweld zeer ernstige gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van kinderen.

Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de pleegouders onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun daden.