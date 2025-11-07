Huiveringwekkend beeld geschetst van mishandeld pleegmeisje: zo gaat het nu

Aanwezigen in de rechtszaak hapten vrijdag verschrikt naar adem toen ze hoorden wat het pleegmeisje (11) bij haar pleegouders in Vlaardingen heeft moeten doorstaan. Haar twee curatoren schetsten in de rechtbank een huiveringwekkend beeld van de mishandelingen. De revalidatie is inmiddels stopgezet, omdat er geen actieve vooruitgang meer te zien is bij het meisje.

Het 11-jarige meisje werd in 2020 uit huis geplaatst en hoopte dat ze terechtkwam op een veilige plek. Maar in plaats daarvan kwam ze terecht bij een pleeggezin waar het alles behalve liefdevol was. De curatoren spraken in de rechtbank namens het meisje, omdat ze zelf geen slachtofferverklaring kan afleggen. In hun verklaring vroegen ze de rechters zich voor te stellen wat zij zou zeggen als ze dat wél kon.

De biologische moeder van het meisje sprak vrijdag rake woorden in de rechtszaal:

2:18 Rauwe woorden van biologische moeder mishandeld pleegmeisje: 'Jullie zijn monsters'

Gebroken botten en kaalgeschoren

"Zou ze direct beginnen over haar vijf gebroken ribben, scheuren in haar bovenbeenbotten, en breuken in haar onderarm, kuitbeen, rugwervels, ellepijp en middenhandsbeentje? Of zou ze vertellen over haar grote aantallen littekens en de nog steeds niet genezen huidbeschadigingen op haar rug, buik en schouders?", vraagt een van de curatoren zich hardop af.

"Of misschien zou ze wel starten met de vernederingen die ze had moeten doorstaan. Hoe haar haar werd kaalgeschoren toen ze luizen had. Dat ze met haar 10 jaar luiers moest dragen. Dat ze het hele huis moest schoonmaken. Of dat ze met de vuist werd geslagen en dagenlang werd opgesloten. Of zou ze u uitleggen dat ze uitgehongerd werd?"

Het verhaal van de curatoren is indringend. "Misschien zou ze vertellen over hoe het was om in je blootje urenlang rechtop te moeten staan en daardoor doorligplekken op je voetzolen kreeg. Misschien zou ze vertellen over de handschoenen die ze moest dragen zodat ze het duct tape, dat op haar mond zat en kruislings over haar gezicht, er niet af kon trekken. Of misschien zou ze iets zeggen over de stroomstoten die ze kreeg als ze bewoog."

Pijn, angstig en agressief

"Haar kindertijd is haar bruut ontnomen", aldus de curatoren. De gevolgen van de mishandelingen zijn fors. Ze kan niet naar school, met andere kinderen spelen en moet dag en nacht worden begeleid. Ze heeft blijvend hersenletsel, pijn in haar gewrichten en kan zich nauwelijks bewegen. Over haar hele lichaam zitten littekens. "Ze is voor het leven getekend."

De gevolgen van de mishandelingen zijn niet alleen lichamelijk. D. is emotioneel zwaar beschadigd. Ze is angstig, snel overprikkeld en agressief en heeft last van dissociaties. Daarnaast heeft ze een groot gebrek aan zelfvertrouwen. Ze begrijpt taal moeilijk en kan zich nauwelijks uiten. "Ze straalt machteloosheid uit door het niet mee kunnen doen met andere kinderen."

Haar verzorging vraagt voortdurend hulp van meerdere mensen. Eten, wassen, aankleden en zelfs slapen kan ze niet zonder hulp. Ze heeft hulpmiddelen nodig om zich veilig te kunnen verplaatsen.

Pleegouders

De zaak tegen pleegouders Johnny van den B. en Daisy W. diende donderdag en vrijdag in de rechtbank. Zij worden verdacht van zware mishandeling en langdurige verwaarlozing. Het meisje zal de rest van haar leven zorg nodig hebben. "Geen enkel kind zou ooit hoeven doormaken wat haar is aangedaan", sluiten de curatoren af.