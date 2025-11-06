LIVE | Pleegouders die meisje (11) zwaar mishandelden: 'We worden neergezet als twee monsters'

Wat speelde zich vorig jaar af achter de voordeur van het huis in Vlaardingen waar een destijds 10-jarig pleegmeisje zo zwaar werd mishandeld? Donderdag en vrijdag probeert de rechtbank antwoord te krijgen op die vraag. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak tegen haar pleegouders, Johnny van den B. en Daisy W.

Dit weten we tot nu toe: Het meisje zou zich aan vreemden hebben vastgeklampt op straat en gezegd dat ze thuis werd mishandeld. Ook op school probeerde ze daar iets over aan te geven.

Mei vorig jaar werd het meisje met zwaar ondervoed, met meerdere botbreuken en hersenletsel zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis.

John en Daisy, de pleegouders van het meisje, zouden eerder al pleegkinderen hebben gehad die waren weggehaald, mede doordat zij onder de blauwe plekken zaten en ondervoed waren.

De biologische moeder van het meisje vertrouwde het pleeggezin niet en gaf dit aan mij instanties. Die namen dit niet serieus genoeg, bleek uit het rapport eerder dit jaar van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV).

Het meisje is uit het ziekenhuis maar zal de rest van haar leven, mede door opgelopen hersenletsel zorgafhankelijk blijven.

De moeder en het halfzusje van het pleegmeisje hebben de verantwoordelijke jeugdzorgorganisaties aansprakelijk gesteld.

11.23 - Aan de ketting

De rechter benoemt een foto, waarin het meisje te zien is met een ketting om haar enkel. Iets dat veel met de rechter doet, zegt hij. Dat was voor haarzelf, zodat ze zichzelf geen pijn ging doen. De sleutel ervan hangt in de cv-kast, wordt er geappt. Die opmerking raakt Daisy. "Het is niet te bevatten." Rechter: "Maar het is wel gebeurd mevrouw."

De ketting zou later weer gebruikt worden, dit keer om haar handen, omdat het stel 'door de straffen heen zou zijn'. Johnny besloot haar ook verder te negeren, als extra straf. "Ga maar net zo lang door tot ze breekt." Daisy lijkt haar emoties weg te slikken.

11.19 - Zichzelf pijn doen

Ook op het werk bij Daisy ging het pleegmeisje dingen vertellen over Johnny, vertelt ze. Haar zusje werd toen uit huis geplaatst. Daar had ze had ook heel moeilijk mee, zegt Johnny. "Ze ging zichzelf meer pijn doen en andere mensen beschuldigen."

Haar gedrag veranderde in negatieve zin, vult hij aan. "Uiteindelijk ga je mee in het gedrag. Ga in de hoek staan, als ze dat niet doet, dan ga je zorgen dat ze het wel doet en dat ze daar blijft staan. Daar ben ik de realiteit verloren."

11.11 - Niet meer naar school

Op de school van het pleegmeisje ontstaat commotie, want zij zou niet meer terug willen naar haar pleegouders. Haar pleegvader Johnny zou haar slaan en zou haar naakt in de tuin hebben gezet. Ook zou ze beschuldigingen hebben geuit naar leerkrachten.

Dat heeft uiteindelijk tot gevolg dat de school besluit dat ze niet meer naar school mag, ze mocht ook al niet bij de kerstviering zijn. "Het is een dubbel gevoel, die beschuldigingen. Ze uitte die beschuldigingen ook over haar vorige pleegvader, maar die heb ik nooit gezien", aldus Daisy. Ze zou ook vernielingen hebben aangericht.

Het meisje komt thuis te zitten, want ze zou eerst hulp nodig hebben voordat ze terug kon komen aldus de school. "Die hulp kwam nooit", zegt Johnny. Ze was daardoor steeds thuis, soms om praktische redenen vaak alleen.

11.08 - Niet geloofd worden

In appjes wordt besproken dat het meisje niet wordt geloofd als zij beschuldigingen uit aan vreemden. "Dat hebben wij haar ook verteld: dat als ze dat maar blijft roepen, dan gelooft niemand haar meer."

De rechter twijfelt hoe de appjes bedoelt zijn, spottend of niet bijvoorbeeld. "Zo hebben we het niet bedoeld", zegt Johnny. "Het is juist erg, want zo'n meisje heeft eigenlijk hulp nodig." Daisy benadrukt dat ze zelf soms ook niet meer wist wat ze moest geloven van de uitspraken van het pleegmeisje.

11.00 - Hard slaan

Ook Daisy wordt nu emotioneel als het gaat over haar verklaring bij de rechter-commissaris van een straf van het meisje. Ze verklaarde hoe het pleegmeisje squats moest doen en hoe Johnny het pleegmeisje daarna hard op de bovenbenen sloeg.

Daisy pakt zakdoekjes. Het wordt een welles-nietesverhaal, zegt ze over het slaan tegen de rechter. "Hoe hard was het?", vraagt de rechter. Zo hard dat ze niet kon voordoen op tafel hoe hard, antwoord Daisy.

10.54 - Voelen als tegenpartij

De pleegvader zou hebben gezegd dat het meisje hem steeds uitdaagt. “Was het een tegenpartij voor u”, vraagt de rechter aan Johnny. "Ik denk dat ik het wel zo gezien heb, ja. Maar het gebeurde zo vaak dat het normaal werd."

Dezelfde vraag wordt aan Daisy gesteld. “Ik liet over mij heen lopen.” Johnny is in de rechtszaal zichtbaar emotioneel. Hij wrijft met handen langs gezicht.

10:43 – Gesprekken met jeugdzorg

De rechter vraagt zich af waarom, na een gebroken pols van het pleegmeisje, ze nooit alleen meer gesprekken met jeugdzorg heeft gehad. Volgens Johnny zou dat zijn omdat het meisje allerlei beschuldigingen bleef roepen.

Jeugdzorg is uiteindelijk een keer in gesprek geweest met het stel over overplaatsing, wat uiteindelijk niet doorging. De ouders zouden zich hebben verzet tegen dat verzoek. “Wij hebben dit met haar besproken en zij wilde bij ons blijven wonen”, zegt Johnny.

Daisy: “Ze had het er steeds over dat een vorige pleegouder haar zou hebben misbruikt. We waren bang dat het dan ergens anders weer zou gebeuren bij haar, met name Johnny.”

10.35 - Liefdevol, met problemen

De rechter wil een beeld krijgen van het meisje, toen ze net bij de pleegouders terecht kwam. Beide ouders hebben het over een vrolijk meisje, een liefdevol meisje dat ook liefde zocht. Maar, het zou ook een meisje met problemen zijn, met kanttekeningen.

De rechter bespreekt twee foto's en beelden, van voor zij bij Johnny en Daisy binnen kwam en erna. "De foto's laten eerst een meisje met bolle wangen zien, lachend. Ik zie daarnaast beelden later: daar zie ik een kwetsbaar meisje, een klein iemand helemaal ineen gedoken." De verschillen zijn groot, zegt hij.

0:35 Van vrolijk naar kwetsbaar: rechter ziet groot verschil bij meisje

10.28 - Geschiedenis hebben

Johnny zou met het pleegmeisje naar jeugdzorg gegaan, omdat zij verhalen vertelde over seksueel misbruik. Hij en Daisy hadden daar zorgen over, ze wisten niet wat er precies aan de hand was. Ze vonden haar gedrag opmerkelijk.

De rechter weerlegt de uitspraken van de ouders wel. “Kinderen die jeugdzorg nodig hebben, hebben vaak een geschiedenis. Dat moet u weten.”

10.23 - 'We doen haar maar weg'

De rechter legt wat appjes tussen beide ouders voor aan hen. Het pleegmeisje zou op dat moment straf hebben. Wat de straf precies inhield, weten ze allebei niet meer precies.

Aan de appjes te horen, die de rechter voorleest, wil de moeder dat ze wel te eten en te drinken krijgt want 'anders zit ik met een flauwgevallen kind'. De ouders waren klaar met haar en hadden het erover 'om haar dan maar weg te doen'.

10.17 - Pleegmoeder Daisy reageert

Ze vindt de zaak heel moeilijk, geeft ze aan. Ze vindt het erg wat er met het meisje aan de hand is.

10.11 - ‘Wij worden als twee monsters neergezet’

De verdachte Johnny is aan het woord en geeft een eerste reactie op de zaak. "Grotendeels betwist ik alles. Het is met een context gebeurd. Er ontstaat een beeld van twee monsters, omdat de context wordt weggelaten."

Hij en zijn partner hebben het idee dat hun woorden in de mond zijn gelegd tijdens verhoren. Dat ze hun verhaal niet mochten afmaken. "Ik heb haar niet mishandeld, ik heb haar niet vastgezet om haar te mishandelen: zij verwondde zichzelf."

09:55 - De beschuldigingen komen aan bod

De officier van justitie spreekt de beschuldigingen aan het adres van het stel uit. In het geval van het 11-jarige pleegmeisje gaat het om opzettelijk aanbrengen van zwaar lichamelijk letsel, het beroven van haar vrijheid en het in hulpeloze toestand laten van het meisje met het onvoldoende geven van zorg en eten.

De twee verdachten staan ook terecht voor de mishandeling van de twee broertjes en het pleegzusje van het 11-jarige meisje. Het zusje moest onder andere naakt in een emmer staan met haar eigen urine. De broertjes werden geschopt en geslagen en kregen brandende sigaretten naar zich gegooid.

2:01 Dit zijn de beschuldigingen aan het adres van de pleegouders

09.47 - Rechtszaak gaat van start

De rechters hebben plaatsgenomen en de verdachten Johnny en Daisy zitten in het verdachtenbankje. Hij zit met zijn armen over elkaar te luisteren, zij met de handen in elkaar gevouwen. Ze gaven elkaar een knikje toen zij gingen zitten.

De inhoudelijke behandeling gaat nu van start. De rechter benadrukt dat de verdachten de niet antwoord hoeven te geven op de vragen. Vanwege de grote publieke belangstelling hoopt de rechter op een goed verloop van de dag, zonder onderbrekingen.

09.38 - Dit bespreekt de rechtbank vandaag

De rechtbank zal op de eerste zittingsdag de beschuldigingen naar de destijds 38-jarige pleegouders Johnny en Daisy bespreken. Welke straf de twee ouders boven het hoofd hangt weten we vrijdagmiddag pas.

09.30 - Veel belangstelling voor de zaak

Voor de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam staan donderdag veel motorrijders van Bikers Againt Child Abuse. Zij betuigen hun steun voor het mishandelde meisje. Zij hebben al doel om een veiligere omgeving te realiseren voor misbruikte en mishandelde kinderen.

Binnen in de rechtszaal is er daarnaast zoveel belangstelling, dat het publiek niet op de publieke tribune past. De rechtbank heeft daarom een videozaal geopend, zodat iedereen de zaak alsnog kan volgen.

09.00 - Rechtszaak start later

De rechtszaak tegen de pleegouders van het 11-jarige pleegmeisje in Vlaardingen begint deze donderdag in de rechtbank van Rotterdam. De zaak had om 09.00 van start moeten gaan, maar laat nog even op zich wachten. Hoelaat het begint, is niet bekend.