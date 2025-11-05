Terug

Moeder Vlaardingse pleegmeisje (11) doet voor het eerst haar verhaal

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 07:46

De biologische moeder van het Vlaardingse pleegmeisje (11) dat vorig jaar zwaargewond werd opgenomen, doet voor het eerst haar verhaal in de media. Ze hoopt daarmee dat jeugdhulpverleners sneller naar kinderen zullen luisteren wanneer zij aan de bel trekken, meldt RTL Nieuws.

Toen de moeder haar dochter voor het eerst zag, herkende ze haar niet. "Het is dat ik weet dat het mijn kind is", zegt ze tegen RTL Nieuws. Het pleegmeisje werd in mei 2024 opgenomen in het ziekenhuis. Ze had ernstig hersenletsel, meerdere botbreuken, was vermagerd en zat onder de littekens. "Ze kon niks, ze lag daar. Haar ogen gingen alle kanten op. Ze kon niet praten, niet bewegen. Niks."

Uit huis geplaatst

De biologische moeder kon niet zelf voor haar dochter zorgen. Ze kampte met trauma's en verslavingen, vertelt ze aan De Telegraaf. "Ik heb fouten gemaakt, maar ik heb altijd van mijn kinderen gehouden", zegt ze. In 2021 werden haar twee dochters uit huis geplaatst.

Maar al snel kreeg ze het gevoel dat het bij het pleeggezin waar haar dochters werden ondergebracht, niet helemaal pluis was. "Ik ging zelf op onderzoek uit en vond online foto's van drank, wiet en seksadvertenties. Ik stuurde alles naar jeugdzorg. Maar ze zeiden: dat is hun privéleven", aldus de moeder tegen de krant.

Pleegmeisje

De moeder ziet haar dochter momenteel niet, maar kan wel vertellen dat het nog niet goed met haar gaat. "Ze kan niet alleen douchen, eten, aankleden of lopen. Ze praat niet goed. Het klinkt als babytaal. Maar ze zingt soms kinderliedjes. Ze doet het op haar eigen tempo." Het meisje woont nu in een medisch gezinshuis, "bij lieve mensen".

Haar andere dochter woont inmiddels weer bij haar moeder. Ze ziet haar zus niet. De hoop bestaat dat het meisje ooit weer thuis kan komen wonen.

Rechtszaak

Afgelopen januari concludeerden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) dat het meisje aan haar lot is overgelaten bij het pleeggezin. Toen ze werd opgenomen, lag ze een tijd in coma. Pleegouders Johnny van den B. en Daisy W. werden vorig jaar mei aangehouden. De zaak wordt donderdag en vrijdag inhoudelijk behandeld.

Door Redactie Hart van Nederland

