'Vlaardingse pleegouders sloten meisje (10) op in zelfgemaakte kooi'

Het 10-jarige meisje uit Vlaardingen dat in mei zwaargewond in het ziekenhuis werd opgenomen, zou in een zelfgemaakte kooi en bevestigd aan stroomdaden door haar pleegouders zijn vastgehouden. Dat meldt De Telegraaf woensdag op basis van bronnen.

Dit is een van de ernstige verdenkingen die het Openbaar Ministerie (OM) tegen het echtpaar John en Daisy van den B. heeft. Het meisje woonde sinds 21 maart 2022 bij het stel in een woning aan de Madoerastraat in Vlaardingen.

Daarnaast zouden de pleegouders de deurklink uit de deur van de kamer van het meisje hebben verwijderd, waardoor zij niet kon ontsnappen. Het slachtoffertje mocht volgens ingewijden ook nauwelijks gebruikmaken van het toilet.

'Behandeld als huisslavin'

Eerder kwamen er al andere schrijnende details naar buiten via de krant. Volgens bronnen zou ze meerdere keren urenlang zijn vastgebonden met sekshandboeien en tape, onder andere aan een radiator. De pleegouders behandelden het meisje als huisslavin. Ze moest op haar knieën de vloer dweilen, terwijl een van de pleegouders steeds iets nieuws op de grond gooide. Ze kreeg nauwelijks te eten.

Het meisje ligt momenteel in coma in een revalidatiekliniek en lijdt aan hersenletsel.

John en Daisy van den B. (beide 47 jaar oud) zullen op donderdag 5 september voor het eerst voor de Rotterdamse rechtbank verschijnen. Justitie verdenkt het stel van poging tot doodslag, zware mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving en het in hulpeloze toestand brengen van een ander.