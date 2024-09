'Vlaardingse pleegouders mishandelden meer kinderen'

De pleegouders van het zwaargewonde Vlaardingse meisje (10) hebben volgens het Openbaar Ministerie (OM) nog drie andere kinderen mishandeld. Dat bleek tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Het OM liet in het midden of het hierbij om pleegkinderen of biologische kinderen gaat.

De pleegouders worden ervan verdacht hun 10-jarige pleegdochter van de trap te hebben gegooid. Het meisje liep daarbij botbreuken en hersenletsel op, en lag enige tijd in coma. Tijdens de zitting werd duidelijk dat zij haar leven lang afhankelijk zal zijn van intensieve zorg. De verdachten ontkennen het slachtoffer van de trap te hebben geduwd.

De pleegouders waren donderdag niet in de rechtbank aanwezig.

ANP