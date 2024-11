'Vlaardingse pleegouders mishandelden naast meisje (10) ook drie jonge broertjes'

De pleegouders uit Vlaardingen, die verdacht worden van onder meer poging tot doodslag op een meisje (10), zouden eerder ook drie Syrische broertjes hebben mishandeld, meldt de Telegraaf op basis van bronnen.

De drie broertjes zouden in 2021 bij de pleegouders, genaamd John en Daisy van den B., terecht zijn gekomen. Ze waren hun geboorteland Syrië ontvlucht en door de oorlog getraumatiseerd geraakt, aldus de krant.

Volgens de Telegraaf gaf een van de kinderen al na een week aan dat hij weg wilde, en werd hij uit huis geplaatst. De andere twee broertjes bleven wel nog enkele maanden bij het stel. In die periode werden volgens de bronnen meerdere meldingen van onder meer huiselijk geweld gedaan bij Veilig Thuis en de politie. Het is onduidelijk wat er met die meldingen is gebeurd. Wel werd er een dringend advies gedaan om aangifte te doen, maar dat gebeurde volgens de krant niet.

In totaal heeft het Vlaardingse stel zes pleegkinderen opgevangen. Eerder werd tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam al bekend dat het stel nog drie andere kinderen had mishandeld. Het is onduidelijk of dit over de Syrische broertjes gaat.

De pleegouders worden ervan verdacht hun 10-jarige pleegdochter van de trap te hebben gegooid. Het meisje liep daarbij botbreuken en hersenletsel op, en lag enige tijd in coma. Tijdens de zitting werd duidelijk dat zij haar leven lang afhankelijk zal zijn van intensieve zorg. De verdachten ontkennen het slachtoffer van de trap te hebben geduwd.