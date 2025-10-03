Hoe gaat het nu met het mishandelde pleegmeisje (10) uit Vlaardingen?

Het meisje uit Vlaardingen dat zwaargewond raakte omdat ze op 10-jarige leeftijd mishandeld zou zijn door haar pleegouders, gaat twee dagen per week naar een zorgboerderij. Dat zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Rotterdam. Er is sprake van "forse neurologische schade", blijkt uit een medische brief. Ze functioneert grofweg op peuterniveau.

Volgens het revalidatiecentrum waar het nu 11-jarige meisje verblijft, is ze verbaal en motorisch sterk verbeterd. "Ze kan enkele woordjes spreken en soms simpele opdrachten uitvoeren", citeerde de officier uit de recentste informatie die hem beschikbaar is.

Organisaties binnen de jeugdzorg hebben toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in de zaak:

2:13 Organisaties jeugdzorg geven toe: 'Fouten gemaakt bij pleegmeisje Vlaardingen'

De officier zei ook dat het meisje zelfstandig kan lopen. "Dit lopen is soms doelloos, dwalend en met houterige en wat ongecoördineerde bewegingen."

Het pleegmeisje werd in mei vorig jaar zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Ze had hersenletsel en botbreuken en lag een tijd in coma. Volgens het Openbaar Ministerie is ze hard geslagen door haar pleegouders en werd ze vastgebonden aan een meubel of opgesloten in een kooi.

ANP