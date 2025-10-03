Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Pleegouders mishandeld meisje Vlaardingen niet langer verdacht van poging doodslag

Pleegouders mishandeld meisje Vlaardingen niet langer verdacht van poging doodslag

Rechtszaak

Vandaag, 11:48

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twee pleegouders uit Vlaardingen die hun pleegdochter zwaar zouden hebben mishandeld, niet langer van een poging tot doodslag. Johnny van den B. en Daisy W. verschenen vrijdagochtend voor het eerst in de rechtbank in Rotterdam. Daar werd de definitieve tenlastelegging besproken.

De pleegouders, beiden 38 jaar, werden in mei vorig jaar aangehouden nadat hun 10-jarige pleegdochter een week eerder zwaargewond was opgenomen. Het meisje had botbreuken, hersenletsel en lag een tijd in coma.

Organisaties jeugdzorg geven toe: 'Fouten gemaakt bij pleegmeisje Vlaardingen'
2:13

Organisaties jeugdzorg geven toe: 'Fouten gemaakt bij pleegmeisje Vlaardingen'

Duw niet vast te stellen

Het OM beschuldigde de verdachten aanvankelijk het meisje van de trap te hebben geduwd, maar de officier van justitie liet bij aanvang van de laatste inleidende zitting weten dat deze aanklacht komt te vervallen. Het OM baseert zich op een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut over het hersenletsel van het meisje. Daarin beschrijft de forensisch arts dat een ongeluk door een val van de trap even waarschijnlijk is als een duw van de trap of een klap op het hoofd. Het is dus niet vast te stellen of het om een ongeluk of om opzet gaat.

Het OM vervolgt de twee pleegouders ook voor het mishandelen van nog drie pleegkinderen. Het betreft twee Syrische jongens en een halfzusje van het eerste slachtoffer.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Gedragskundigen van het Pieter Baan Centrum achten de verdachten verminderd toerekeningsvatbaar en adviseren de rechtbank om ze tbs met dwangverpleging op te leggen. Bij W. is een persoonlijkheidsstoornis "met antisociale, narcistische, theatrale en borderline trekken" vastgesteld. Bij Van den B. is ook een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, evenals een agressiestoornis. Hij zou de behoefte hebben "de sterkste te willen zijn" en ervaart "macht door het uitoefenen van agressie".

Van den B. was de enige van beide verdachten die een reactie wilde geven op de aanklacht. "Ik wil ten eerste zeggen dat ik betreur wat er gebeurd is", zei hij. "Voor iedereen, voor het meisje, mijn vrouw, onze naasten." Hij zei dat hij de rechtbank reeds een aantal brieven heeft geschreven. "Dus u kent mijn verhaal." Hij noemde het "jammer" dat door politie en justitie "een eenzijdig verhaal wordt geschetst."

W. zei niet te willen reageren. Daarvoor krijgen zij en haar man alle gelegenheid als de zaak op 6 en 7 november inhoudelijk wordt behandeld, zei de rechtbankvoorzitter.

ANP

Lees ook

Moeder pleegmeisje Vlaardingen stelt instanties aansprakelijk: 'Buitenspel gezet met dramatische gevolgen'
Moeder pleegmeisje Vlaardingen stelt instanties aansprakelijk: 'Buitenspel gezet met dramatische gevolgen'
Pleegmeisje uit Vlaardingen 'toont veerkracht' ondanks blijvend letsel
Pleegmeisje uit Vlaardingen 'toont veerkracht' ondanks blijvend letsel
Organisaties jeugdzorg geven toe: 'Fouten gemaakt bij pleegmeisje Vlaardingen'
Organisaties jeugdzorg geven toe: 'Fouten gemaakt bij pleegmeisje Vlaardingen'
Gezondheid pleegmeisje Vlaardingen onveranderd: 'Rest van haar leven intensieve zorg nodig'
Gezondheid pleegmeisje Vlaardingen onveranderd: 'Rest van haar leven intensieve zorg nodig'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.