Inspecties snoeihard: kinderen in jeugdzorg vaak aan hun lot overgelaten

Kinderen in de jeugdzorg en pleegzorg worden vaak niet goed beschermd en moeten veel te lang wachten op hulp. Hun begeleiders hebben niet altijd zicht op hun veiligheid en instellingen werken slecht samen. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) na een groot onderzoek, dat volgde op de zaak rond een ernstig mishandeld pleegmeisje in Vlaardingen.

Volgens IGJ-hoofdinspecteur Angela van Putten zijn de problemen structureel. "Er zijn kinderen van wie we niet weten hoe het met ze gaat." Haar IVJ-collega Hans Faber zegt dat hij zich herinnert in 2019 al hetzelfde te hebben gezegd: "Ik heb een déjà-vugevoel. De bittere conclusie is dat er in zes jaar tijd niet echt verbetering is voor kinderen."

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat het pleegmeisje in Vlaardingen nog maar twintig kilo woog en de rest van haar leven zorgafhankelijk blijft:

1:38 Vlaardings pleegmeisje (10) woog nog maar 20 kilo, blijft levenslang zorgafhankelijk

De inspecties verwijten instellingen dat zij problemen vaak verbloemen. Wachtlijsten worden bijvoorbeeld omgedoopt tot "monitorlijsten", waardoor het lijkt alsof er geen achterstanden zijn. Volgens Faber moeten ook rechters eerlijk geïnformeerd worden: "Een rechter legt een ingrijpende maatregel op. Dan moet een rechter weten dat die hulp daadwerkelijk geboden wordt."

Dossiers niet op orde

De instellingen zelf erkennen de kritiek en spreken van een "schrijnende" situatie. De instellingen zeggen dat ze de meldingen over "kinderen zonder vaste jeugdbeschermer, beperkte contactmomenten, dossiers die niet volledig op orde zijn" serieus nemen. "Onze collega's kunnen het verschil pas echt maken als het hele systeem hen ondersteunt," stellen de organisaties.

Ook het kabinet reageert. Staatssecretarissen Judith Tielen (Jeugd) en Arno Rutte (Justitie) beloven met oplossingen te komen, al blijft het nog onduidelijk welke maatregelen ze precies willen nemen. Wel zeggen ze alvast enkele adviezen van de inspecties over te nemen.

