Kabinet wil kameropsluiting in jeugdzorginstellingen weer toestaan

Ondanks een eerder verbod, komt het nog steeds voor dat kinderen in jeugdzorginstellingen worden opgesloten in hun kamer. Het kabinet wil dit nu opnieuw wettelijk mogelijk maken, zo meldt Trouw. Een voorstel tot wijziging van de Jeugdwet is daarvoor naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit is een verzoek van Jeugdzorginstellingen, omdat volgens hen sommige jongeren een risico kunnen zijn voor hun omgeving. Daarom wil het kabinet dat kinderen bij uitzondering weer in de nacht opgesloten mogen worden in hun kamer.

Soms geen andere keuze

Staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, VVD) erkent dat jeugdzorginstellingen soms geen andere keuze hebben dan een jongere tijdelijk op te sluiten om de veiligheid te waarborgen. Hoewel opsluiting wettelijk verboden is, blijkt dat in de praktijk lastig, zegt Tielen: "De onmacht die medewerkers voelen, waardoor ze zich gedwongen voelen om iets te doen wat ze eigenlijk niet willen, daar moeten we een evenwicht in vinden."

Helemaal voorkomen is volgens haar niet realistisch: "Er zijn altijd situaties waar je niet vooraf over na hebt gedacht." Het kabinet onderzoekt nu of tijdelijke opsluiting onder voorwaarden weer mogelijk moet worden, bijvoorbeeld 's nachts op de eigen kamer. Het wetsvoorstel volgt dit najaar, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Een stap terug

Kinderrechtenorganisatie Defence for Childeren maakt zich daarentegen zorgen over het plan. De organisatie noemt het een stap terug ten opzichte van de hervormde Jeugdwet die begin 2024 van kracht ging. Die wet verbood het opsluiten van jongeren op hun eigen kamer en stond isolatie in een speciale ‘veilige ruimte’ alleen toe onder strikte voorwaarden.