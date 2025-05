16-jarige Eva opnieuw vermist 'na ontsnapping bij kinderziekenhuis'

De 16-jarige Eva uit Maasbergen is opnieuw vermist geraakt, ditmaal na een bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Volgens haar moeder, Karin Vinke, wist Eva maandagmiddag rond 14.00 uur te ontsnappen aan haar begeleiding op een parkeerplaats aan de Lundlaan. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

De politie roept mensen op uit te kijken naar het meisje, dat bekend is als kwetsbaar en dringend medicatie nodig heeft. Eva is 1,68 meter lang, heeft donkerblond halflang haar, blauwe ogen en een lichte huid. Op haar rechterarm heeft zij twee opvallende tattoos: een vlinder en een grote ster. De politie sluit niet uit dat ze van plan is naar het buitenland te vertrekken.

In een emotionele oproep op LinkedIn laat Eva’s moeder weten dat haar dochter nergens terechtkan voor de juiste hulp. "Mijn Eva's wanhoop is meer dan gegrond. Een 16-jarige is op straat bij geen enkele opvang welkom", schrijft ze. Ze spreekt van een "miserabele, afschuwelijke situatie" en wijst op falend beleid in de jeugdzorg.

Wie Eva ziet of weet waar ze is, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 112.