Kinderen jeugdzorg gemiddeld zes keer doorgeplaatst, Noah (20) ziet toekomst somber in

Gemiddeld moet een kind in de jeugdzorg zes keer halsoverkop zijn of haar spullen pakken en verhuizen. Sommigen zelfs nog vaker. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De 20-jarige Noah kan daarover meepraten. In de afgelopen acht jaar moest hij zeven keer zijn spullen pakken. "Ik ben erg wantrouwend geworden", vertelt hij.

Bekijk het verhaal van Noah, die zeven keer werd doorgeplaats in de jeugdzorg, in de video bovenaan dit artikel.

Meer dan tien keer doorgeplaatst

Uit de nieuwe cijfers van een gezamenlijk van Het Vergeten Kind en het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat kinderen gemiddeld zes keer in de jeugdzorg worden doorgeplaatst. Een op de acht kinderen zelfs meer dan tien keer. En de oorzaken daarvan variëren van een gebrek aan passende hulp tot problemen op de woonplek of in het pleeggezin. Die doorplaatsingen hebben veel impact op kinderen, blijkt ook uit het onderzoek. Zo kampen veel kinderen met angst, depressie, PTSS en hebben sommigen zelfs suïcidale gedachten.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Geen afscheid

De doorplaatsingen zorgen er ook voor dat kinderen hun sociale netwerk verliezen, achter raken met school en geen afscheid kunnen nemen van familie of vrienden. Noah (20) weet hoe dat voelt. Hij kwam in een crisisopvang terecht na hij op zijn twaalfde was weggelopen van huis. "Thuis wonen was voor mij geen optie meer. Maar die crisisopvang mag je maximaal een maand wonen, uiteindelijk werden het er zes", vertelt hij.

Op een volgende locatie werd na zes maanden plots de mededeling gegeven dat hij zijn spullen moest pakken en weer moest verhuizen. "Toen ik uit school kwam. Waarom ik weg moest is mij nooit verteld." Uiteindelijk moest Noah naar zeven verschillende locaties verhuizen. "Het heeft veel impact op mij gemaakt, zo heb ik mijn school niet afgemaakt en heb ik weinig sociale contacten", vertelt Noah. "Als kind kon ik zomaar 'thuiskomen' en dan werd mij verteld om te vertrekken." Noah ziet de toekomst somber in. "Ik sta ingeschreven voor een sociale huurwoning, ik heb behoefte aan een eigen plek en hoop mijn leven op te kunnen bouwen."