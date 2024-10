Cyberaanval treft jeugdzorg: gegevens cliënten en organisaties gelekt

Een cyberaanval heeft geleid tot het uitlekken van duizenden e-mailadressen van gezinnen die jeugdhulp ontvingen van de Eindhovense organisatie Combinatie Jeugdzorg. Ook de gegevens van andere organisaties en personen zijn niet gespaard gebleven, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

Combinatie Jeugdzorg bevestigde het lek aan de plaatselijke krant. Dinsdagavond kregen de betrokkenen hierover een bericht van de organisatie, die actief is in Eindhoven, Helmond en Veldhoven. In de mededeling staat: "Via een phishingmail is een hacker terechtgekomen in de mailbox van onze medewerker. Het betreffende account is daarna 'veiliggesteld' om verdere schade te voorkomen. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat ook uw mailadres in handen is gekomen van onbevoegde personen".

Meer dan 10.000 e-mailadressen

De organisatie meldde dat meer dan 10.000 e-mailadressen zijn blootgesteld. Een woordvoerder legt uit: "Er is één mailaccount met onderliggende mappen betrokken bij de hack. Dit heeft geresulteerd in de blootstelling van ruim 10.000 e-mailadressen waarmee in het verleden is gecommuniceerd. Dat zijn er meer dan we in eerste instantie dachten".

Het gaat hierbij om onder meer cliënten van de jeugdzorgorganisatie, maar ook andere zorgorganisaties en bedrijven. " Het gaat om een mailaccount van een medewerker die niet direct betrokken is bij de zorgverlening", laat een communicatiemedewerker van Combinatie Jeugdzorg weten aan Hart van Nederland.

In een eerdere versie van dit artikel werd op basis van de gemelde informatie door het Eindhovens Dagblad gemeld dat ruim 10.000 gezinnen getroffen zouden zijn. Volgens Combinatie Jeugdzorg is dit feitelijk onjuist, en is minder dan 10 procent van de gelekte adressen van cliënten. Het gaat volgens de zorgorganisatie met name om e-mailadressen van collega-organisaties en andere bedrijven waar zaken mee gedaan worden.