Rechtszaak pleegmeisje is 'emotionele achtbaan' voor familie: 'Heel heftig'

Tijdens de eerste inhoudelijke zitting over het Vlaardings pleegmeisje werden er gruwelijke details bekendgemaakt. Voor de biologische familie van het pleegmeisje was het een ontzettend heftige dag.

"Het is een emotionele achtbaan voor de familie. Er worden hele heftige dingen gedeeld", vertelt Bart Visser van de organisatie Namens de Familie. Hij staat de moeders en families bij van wie de kinderen bij het gewelddadige pleeggezin in Vlaardingen zaten. "De familie is echt wel voorbereid, maar alles zo horen valt nooit mee. Dat is heel heftig."

Volgens Visser proberen de moeders zich goed staande te houden terwijl er verschrikkelijke informatie uit het dossier worden besproken. Zo wordt er in de rechtbank een foto beschreven van het meisje waar ze met een handboei aan een klimrek van haar bed vastzit. Volgens de pleegouders ging het om "een grapje". De beelden waren volgens de rechtbank te heftig om te delen.

Het 11-jarige pleegmeisje. Bron: Namens de Familie

Voorbereiding

De moeder heeft zich goed voorbereid op de zaak en heeft al veel van het dossier kunnen zien. "Maar hoe goed je je ook voorbereidt, het valt nooit mee", aldus Visser. "Het gaat om jouw kind en die is de meest vreselijke dingen aangedaan. Dat is verschrikkelijk."

Tijdens de rechtszaak komen ook de pleegouders aan het woord, wat confronterend is voor de familie. "Er worden veel dingen verteld waarvan zij weet dat het niet klopt. Gelukkig hebben we te maken met een scherpe rechtbank die ook doorvraagt. Dat is fijn. Maar het is heel heftig, maar ze moeten er doorheen."

Bekijk hier onze reportage over de rechtszaak van vandaag:

2:02 Pleegmeisje (11) werd met handboeien en ketting vastgemaakt aan trap

Spreekrecht

De band tussen de biologische moeder en haar dochter is complex. "Als de moeder haar dochter ziet, herbeleeft zij die traumatische periode. Dat maakt dat ze nauwelijks contact hebben. Dat is heel pijnlijk." Eerder deze week deed de moeder van het pleegmeisje voor het eerst haar verhaal.

Vrijdag gaat de rechtszaak verder. De biologische moeder gaat later in het proces nog gebruikmaken van haar spreekrecht. "Ze wil het heel graag zelf doen. Dit is het moment om te vertellen hoe het met haar gaat."