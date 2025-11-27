Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

OM in hoger beroep in zaak mishandeling pleegmeisje Vlaardingen

Rechtszaak

Vandaag, 16:46

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over het Vlaardingse pleegmeisje. Na strafeisen van elf jaar cel en tbs met dwangverpleging legde de rechtbank in Rotterdam acht jaar cel op aan de pleegouders Johnny van den B. en Daisy W., omdat ze het meisje sloegen en opsloten in een kooi.

Het OM gaat in hoger beroep, onder andere omdat de rechtbank geen tbs heeft opgelegd en de verdachten niet heeft veroordeeld voor de zware mishandeling, waardoor het meisje zwaargewond raakte.

Nu het OM hoger beroep heeft aangetekend, zal het gerechtshof in Den Haag de zaak opnieuw beoordelen.

Door ANP

Lees ook

Pleegouders Vlaardings meisje veroordeeld tot 8 jaar cel, geen TBS opgelegd
Pleegouders Vlaardings meisje veroordeeld tot 8 jaar cel, geen TBS opgelegd
Vlaardingse pleegouders betuigen spijt: 'Dit had nooit moeten gebeuren'
Vlaardingse pleegouders betuigen spijt: 'Dit had nooit moeten gebeuren'
Pleegvader Vlaardings meisje oneens met strafeis: 'Ik verdien straf, maar niet deze'
Pleegvader Vlaardings meisje oneens met strafeis: 'Ik verdien straf, maar niet deze'
OM eist celstraffen van 11 jaar en tbs tegen Vlaardingse pleegouders
OM eist celstraffen van 11 jaar en tbs tegen Vlaardingse pleegouders
Huiveringwekkend beeld geschetst van mishandeld pleegmeisje: zo gaat het nu
Huiveringwekkend beeld geschetst van mishandeld pleegmeisje: zo gaat het nu
Kind dat in gewelddadig pleeggezin Vlaardingen zat doet verhaal: 'Was de hel'
Kind dat in gewelddadig pleeggezin Vlaardingen zat doet verhaal: 'Was de hel'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.