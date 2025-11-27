OM in hoger beroep in zaak mishandeling pleegmeisje Vlaardingen

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over het Vlaardingse pleegmeisje. Na strafeisen van elf jaar cel en tbs met dwangverpleging legde de rechtbank in Rotterdam acht jaar cel op aan de pleegouders Johnny van den B. en Daisy W., omdat ze het meisje sloegen en opsloten in een kooi.

Het OM gaat in hoger beroep, onder andere omdat de rechtbank geen tbs heeft opgelegd en de verdachten niet heeft veroordeeld voor de zware mishandeling, waardoor het meisje zwaargewond raakte.

Nu het OM hoger beroep heeft aangetekend, zal het gerechtshof in Den Haag de zaak opnieuw beoordelen.