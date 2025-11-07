Terug

OM eist celstraffen van 11 jaar en tbs tegen Vlaardingse pleegouders

Crime

Vandaag, 16:54

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 11 jaar en tbs tegen de Vlaardingse pleegouders die het pleegmeisje sinds haar tiende zo zwaar mishandelde dat ze nu de rest van haar leven zorg nodig heeft. Dit maakte het OM vrijdag bekend tijdens de tweede dag van de rechtszaak.

Donderdag was het de eerste dag van de zaak. Toen werden al de gruwelijke details gedeeld over hoe pleegouders Johnny van den B. en Daisy W. omgingen met hun pleegkinderen.

Zie hier de beelden van de eerste dag van de rechtszaak:

Zaak Vlaardings pleegmeisje van start: 'Emotionele achtbaan voor familie'
1:55

Zaak Vlaardings pleegmeisje van start: 'Emotionele achtbaan voor familie'

'Onvoorstelbaar leed'

Tijdens de tweede dag van de rechtszaak maakte de biologische moeder van het pleegmeisje gebruik van haar spreekrecht. "Vandaag sta ik hier als moeder. Een moeder die haar kleine meisjes niet heeft kunnen beschermen tegen onvoorstelbaar leed", vertelde ze geëmotioneerd. "Mijn kleine meid werd opgesloten in een kooi die onder stroom stond. Zij verdiende veiligheid, liefde en warmte, maar kreeg marteling, honger en kou."

Volgens haar hebben de verdachten het leven van haar en haar kinderen tot een hel gemaakt: "En nog steeds moeten wij in de toekomst leven met jullie. Want wat jullie hebben gedaan, is blijvend." Ze stelt dat haar dochters "nooit vergeten mogen worden". "Wat hen is overkomen, mag nooit meer gebeuren. Bij geen enkel kind."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

