Pleegouders Vlaardings meisje veroordeeld tot 8 jaar cel, geen TBS opgelegd

De rechtbank in Rotterdam heeft de pleegouders van het Vlaardingse pleegmeisje allebei 8 jaar cel opgelegd. Ze krijgen geen tbs met dwangverpleging, zoals het Openbaar Ministerie had geëist. Volgens de rechtbank is het niet waarschijnlijk dat de man en vrouw ooit nog pleegkinderen in huis zullen krijgen, waardoor niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor tbs.

Het OM had eerder 11 jaar cel en tbs geëist. De rechtbank stelt echter dat niet kan worden vastgesteld dat de pleegouders verantwoordelijk zijn voor ál het letsel waarmee het meisje uiteindelijk in het ziekenhuis werd opgenomen. Naast de celstraf moeten de pleegouders ook 200.000 euro schadevergoeding betalen aan de mishandelde kinderen. Bij vrijlating komen ze onder langdurig toezicht te staan.

Kooi met stroomdraad

Het meisje, toen 10 jaar oud, werd in mei vorig jaar in zeer zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. Ze had meerdere botbreuken en hersenletsel, en lag enige tijd in coma. Vlaardingen reageerde destijds geschokt op de toestand waarin het kind werd aangetroffen.

De rechtbank oordeelt dat pleegouders Johnny van den B. en Daisy W. het meisje hebben opgesloten en mishandeld. Ze werd vastgeketend aan een stapelbed en opgesloten in een kooi met stroomdraad eromheen. Ook kreeg ze geen noodzakelijke medische zorg, waardoor ze in een hulpeloze situatie terechtkwam.

Andere pleegkinderen werden ook mishandeld

Beide pleegouders zijn daarnaast schuldig bevonden aan de mishandeling van het halfzusje van het slachtoffer. De pleegvader mishandelde bovendien twee andere pleegkinderen die in het gezin verbleven.

Het oudste meisje zal door het opgelopen hersenletsel levenslang afhankelijk blijven van zorg. Ze functioneert inmiddels op het niveau van een peuter en wordt momenteel verzorgd door twee vaste hulpverleners.

Gebrek aan verantwoordelijksgevoel bij pleegouders

De rechter noemt het schokkend hoe de pleegouders met hun verantwoordelijkheid zijn omgegaan. Het meisje had in hun gezin een veilige plek moeten krijgen, maar het tegenovergestelde gebeurde. De pleegvader probeerde tijdens eerdere zittingen te wijzen op instanties die volgens hem geen hulp boden.

"Dat hun hulpvraag voor moeilijk hanteerbaar gedrag van het meisje niet werd opgepakt, betekent niet dat ze geen eigen verantwoordelijkheid hebben," stelt de rechtbank. "De pleegvader ging het meisje steeds harder straffen, wat volledig uit de hand is gelopen."

De rechtbank verwijt de pleegmoeder dat zij niet heeft ingegrepen. Gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben bij beide verdachten een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Vanwege die beperkingen zijn ze verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.