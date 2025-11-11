Pleegouders Vlaardingse pleegmeisje betuigen spijt: 'Dit had nooit moeten gebeuren'

Op de derde zittingsdag in de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje hebben de pleegouders spijt betuigd. Daisy W. en Johnny van den B. geven beiden aan dat ze het heel erg vinden wat er is gebeurd en spijt hebben over de dingen die ze hebben gedaan.

"Ik vind het heel erg wat er is gebeurd", vertelt Daisy W. op het einde van de derde en laatste zittingsdag van in de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. De pleegmoeder staat samen met pleegvader Johnny van den B. terecht voor het zwaar mishandelen van het kind. "Slapeloze nachten heb ik gehad omdat ik niet wist wat er met haar aan de hand was. Ik wilde weten hoe het met haar ging", beweert de pleegmoeder tijdens haar laatste woord.

Ook B. benadrukt dat hij betreurt wat er is gebeurd. "Ik sluit mij aan bij wat mijn vrouw heeft gezegd. Ik heb spijt van de dingen die ik heb gedaan. Dit had nooit moeten gebeuren." Ook geeft B. aan dat hij absoluut niet de schuld wil neerleggen bij het pleegmeisje. "Ik besef ook heel goed dat het geen vrijbrief is geweest voor mijn gedrag. Het verandert niks, maar ik wil toch mijn oprechte excuses aanbieden."

De rechtbank in Rotterdam doet op 25 november uitspraak over de zaak. Tegen de pleegouders Daisy W. en Johnny van den B. is elf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.