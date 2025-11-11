Pleegvader Vlaardingen wijst naar jeugdzorg in mishandelingszaak

Pleegvader Johnny van den B. (38) uit Vlaardingen, die terechtstaat voor het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij het Vlaardingse pleegmeisje, vindt het onbegrijpelijk waarom de zorginstanties niet worden vervolgd. Dat zei zijn advocaat dinsdag bij aanvang van haar pleidooi.

Van den B. zit sinds zijn aanhouding in mei 2024 in voorlopige hechtenis, net als pleegmoeder Daisy W. De advocate zei dat Van den B. zijn verantwoordelijkheid wil nemen voor de opsluiting van het meisje. "Maar hij is wel van mening dat die fout niet alleen aan hem te wijten is."

Kooi nooit onder stroom

De raadsvrouw benadrukte dat het verblijf van het meisje in het pleeggezin enorm uit de hand is gelopen, maar ook dat de pleegouders meermalen hulp hebben gevraagd aan de instanties, maar die niet hebben gekregen. "Dat er fouten zijn gemaakt, staat niet ter discussie. Maar het Openbaar Ministerie stapt gemakkelijk over de rol van de instanties heen", aldus de advocaat. "Als instanties niet worden gecorrigeerd op hun fouten, hoe kun je die in de toekomst dan voorkomen?"

De pleegvader ontkent het meisje te hebben geslagen, maar bekent wel dat hij haar heeft vastgebonden en opgesloten in een kooi met stroomdraden. "Die kooi stond echter nooit onder stroom. Hij wilde dat ze dat dacht", zei de advocaat.

Vrijdag schetsten twee curatoren een huiveringwekkend beeld van de mishandelingen:

2:38 Huiveringwekkend beeld geschetst van mishandeld pleegmeisje: zo gaat het nu

Gebrek wettig bewijs

De advocaat vroeg de rechtbank om Van den B. vrij te spreken van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan het meisje. Het ontbreekt volgens haar aan wettig en overtuigend bewijs voor de ernstige mishandeling door haar cliënt. Ook vroeg de raadsvrouw de rechtbank om vrijspraak van haar cliënt voor het verwaarlozen van het meisje, door haar onvoldoende voeding te geven en mogelijkheden om naar het toilet te gaan. Van den B. is van mening dat het meisje genoeg eten kreeg, maar niet wilde eten. Het meisje woog uiteindelijk nog maar 19,5 kilo.

Tegen Van den B. is een celstraf van elf jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De raadsvrouw vindt dat Van den B. alleen kan worden veroordeeld voor de vrijheidsberoving van het meisje. Ze vroeg de rechtbank om hem enkel een gevangenisstraf op te leggen, veel lager dan geëist. Daarnaast vroeg ze om Van den B. geen tbs met dwangverpleging op te leggen, omdat de kans nihil is dat er ooit nog kinderen aan hem worden toevertrouwd. Tbs met dwangverpleging is wel geadviseerd door deskundigen van het Pieter Baan Centrum.