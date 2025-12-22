Interesse in pleegouderschap groeit sinds zaak Vlaardings pleegmeisje

Pleegzorgorganisaties zien zowel de controle op, als de interesse in pleegouderschap groeien sinds het nieuws over het pleegmeisje uit Vlaardingen. Het pleegouderschap is geen makkelijke taak waardoor er jaarlijks veel ouders uitstromen, zegt het Nederlands Jeugdinstituut. Gelukkig is er ook een positieve trend: steeds meer mensen krijgen juist interesse in een pleegkind.

"We zien het aantal bezoekers op de website www.pleegzorg.nl toenemen als pleegzorg positief of negatief in het nieuws komt", laat een woordvoerder van Jeugdzorg Nederland weten. Vooral toen in het nieuws kwam dat in Vlaardingen een ernstige stelselmatige mishandeling van een pleegmeisje had plaatsgevonden schoten de cijfers omhoog. "We zien gelukkig dat mensen begaan zijn met het welzijn en de ontwikkeling van pleegkinderen en met dit meisje in het bijzonder. Sommige mensen zien het nieuws en zetten hun emoties direct om in actie en vragen een informatiepakket aan", zegt de woordvoerder.

Voor anderen is de berichtgeving misschien een laatste duwtje in de rug na een lange overweging. "Het aanvragen van een informatiepakket is de eerste stap naar een pleegzorgorganisatie voor verdere oriëntatie. Hoeveel van deze mensen daadwerkelijk het hele traject doorlopen en pleegouder worden is lastig te zeggen."

Tekort van 2500

Dat er meer pleegouders nodig zijn, staat in ieder geval vast. "Eind 2024 wachtten bijna 900 pleegkinderen op een pleeggezin. Vorig jaar waren er 14.713 pleeggezinnen voor de opvang van 19.918 pleegkinderen. Om voor alle pleegkinderen snel een goede plek te kunnen vinden, zijn er zeker nog 2500 nieuwe pleegouders nodig", aldus de woordvoerder.

Juriaan en Sam zijn al 14 jaar lang pleegouders van hun 14-jarige zoon. Hart van Nederland ging bij hen op bezoek om een kijkje te nemen achter de schermen van een pleeggezin, zoals te zien is in bovenstaande video.