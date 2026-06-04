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OM: verdachten van kindermishandeling Stadskanaal langer vast

Crime

Vandaag, 11:28

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De twee vrouwen uit Stadskanaal die vastzitten op verdenking van kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving, blijven negentig dagen langer in voorlopige hechtenis. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten op haar website. De 31- en 33-jarige vrouwen, die bevriend zijn met elkaar, zitten sinds 14 mei vast.

De voorlopige hechtenis van beide verdachten is gebaseerd op verdenkingen van ernstige kindermishandeling, waaronder poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving van een kind.

Mishandeld en verwaarloosd

In mei werd bekend dat een 6-jarig meisje uit Stadskanaal herhaaldelijk ernstig is mishandeld en verwaarloosd. Het slachtoffer heeft meerdere keren in het ziekenhuis gelegen, waaronder een opname op de intensive care waarbij zij in een kunstmatig coma werd gebracht.

Ondanks toezicht van de jeugdbescherming ging haar situatie in april opnieuw achteruit. Daarop werd zij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.

Door Redactie Hart van Nederland

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