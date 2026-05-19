Meisje (6) uit Stadskanaal mishandeld tijdens toezicht jeugdbescherming

Het ernstig en stelselmatig mishandelde meisje (6) uit Stadskanaal heeft vier nachten in het ziekenhuis gelegen met verwaarlozingsverschijnselen, terwijl zij onder toezicht stond van de William Schrikker Stichting (WSS), de jeugdbescherming. Dat blijkt uit antwoorden op vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en stukken van de rechtbank.

Op 16 maart beval de kinderrechter op verzoek van de RvdK dat het kind onmiddellijk en in ieder geval tot 16 juni onder toezicht van de WSS werd gesteld, wegens ernstige zorgen over de ontwikkeling en het welzijn.

Nu blijkt dat het meisje in april vier nachten in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege moeilijk te verklaren medische klachten. Haar moeder, die inmiddels vastzit, heeft verklaard dat zij het kind heeft mishandeld, deels onder druk van een vriendin.

In de Julianastraat in Stadskanaal zijn inmiddels tientallen knuffels, briefjes en bloemen neergelegd voor de twee jonge kinderendie slachtoffer werden van zware mishandeling:

1:54 Knuffels neergelegd voor mishandelde kinderen in Stadskanaal

Kunstmatige coma

Het meisje lag begin februari ook al in het ziekenhuis. Toen werd zij op de IC beademd en in een kunstmatig coma gebracht. Artsen beschreven haar toestand als "ernstig ziek, onverzorgd, ondervoed en uitgedroogd".

De moeder en het meisje hebben na die eerste ziekenhuisopname een tijdje in een ouder-kindhuis verbleven. Daar weigerde het kind zich door haar moeder te laten verzorgen. Ze gaf aan voor altijd in het ouder-kindhuis te willen blijven wonen en vroeg opvoedondersteuners of zij haar moeder wilden zijn.

Begin mei heeft de kinderrechter opnieuw spoedmaatregelen genomen. De ouders van het meisje zijn geschorst uit hun gezag en het meisje is uit huis geplaatst. De WSS heeft nog steeds de voorlopige voogdij over het kind en wil niet inhoudelijk reageren. Een woordvoerder zegt dat dat is om de privacy van het kind te beschermen.

De WSS was ook betrokken bij de hulp voor een 10-jarig pleegmeisje in Vlaardingen. Zij werd in 2024 zwaargewond opgenomen in een ziekenhuis na ernstige mishandeling door haar pleegouders. Volgens inspecties schoot de zorg voor het meisje langdurig en veelvuldig tekort. De stichting stond daarom een tijd onder geïntensiveerd toezicht.