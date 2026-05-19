'Moeders Stadskanaal al langer bekend bij instanties, rapport lag al klaar'

Al ruim een jaar waren er signalen over een onveilige thuissituatie bij de kinderen in Stadskanaal. Dat schrijft het AD. Volgens de krant was er zelfs al eerder een rapport opgesteld met een dringend advies voor betrokken instanties.

De mishandelingszaak schokte Nederland afgelopen dagen. Twee kinderen van 6 en 7 jaar zouden door twee bevriende moeders ernstig zijn mishandeld. Zo zouden ze zijn uitgehongerd, zijn opgesloten in een kelder en vernederd voor een camera.

Hoofdwond

Volgens het AD kwamen er meerdere meldingen binnen bij Veilig Thuis Groningen. Een basisschool trok in november 2025 aan de bel nadat een meisje met een wond op haar hoofd op school verscheen. Het meisje vertelde dat haar moeder haar met een bezemsteel had geslagen. Veilig Thuis zegt dat daarna onderzoek is gedaan en hulp is ingezet.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt nu welke organisaties betrokken waren en of alle procedures goed zijn gevolgd.

Onrust

De mishandelingszaak leidde afgelopen dagen ook tot veel onrust in Stadskanaal. Ruiten van woningen werden ingegooid en de burgemeester stelde zelfs een noodverordening in om verdere escalatie te voorkomen. De twee vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van zware mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen. De kinderen zijn inmiddels op een veilige plek ondergebracht.