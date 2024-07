Omwonenden ‘wietfabriek’ zijn geur zat: 'hoofdpijn, misselijk en stinkende was'

Hoofdpijn, misselijkheid en stinkende was: sinds een half jaar hebben omwonenden van de grootste wietkwekerij van Europa er last van. De kwekerij in de polder van Hellevoetsluis is 200 bij 250 meter groot en is goed voor zo'n 250.000 cannabisplantjes. Er is verschillende keren geklaagd over de penetrante geur, maar tevergeefs "we voelen ons niet gehoord".

Het kassencomplex is de grootste legale kwekerij van Europa en wordt sinds november gebruikt voor het telen van 'staatswiet'. Het is wiet dat legaal gerookt mag worden, omdat het onder toeziend oog van de overheid is geproduceerd. Voorheen was de inkoop van cannabis illegaal en werd enkel de verkoop ervan gedoogd.

Intense geur

Netty van de Sar is een van de omwonenden en ervaart enorme stankoverlast sinds de kassen een half jaar geleden zijn opengezet. De ramen van haar huis doet ze niet open, want daar wordt ze 'niet lekker van'. Haar buurvrouw Wil omschrijft de geur als een zoete, weeïge lucht. Volgens haar is het "net alsof je door de Kalverstraat loopt".

CanAdelaar is de eigenaar van de kassen. Commercieel Directeur Maximilian Schreder laat weten de overlast van de geur te erkennen. "De geur is niet schadelijk voor de gezondheid en je kunt er niet 'high' van worden, wel wordt het door sommige mensen als onaangenaam ervaren en kan dit hinderlijk zijn, zoals elke intense geur."

Hoofdpijn en misselijkheid

Wil Barendrecht woont al vijftien jaar in haar huidige woning en is er een eigen dokterspraktijk begonnen. Haar was hangt ze vanwege de stank niet meer buiten op en haar tuin is ernstig verwaarloosd. "Ik krijg er hoofdpijn van en word misselijk. Ik kan er niet in werken. Ze hadden ons beloofd dat wij er geen last van zouden krijgen". Voor haar was het de ideale plek "en dan krijg je zoiets naast je".

Schreder laat weten zijn excuses aan te bieden voor het ongemak wat de kassen tot nu toe hebben veroorzaakt. Hij geeft aan dat het bedrijf in gesprek is met de belanghebbenden. "Laten we benadrukken dat we goede buren willen zijn en deel willen uitmaken van de lokale gemeenschap."