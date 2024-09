Naar goed gebruik: miljoenennota uitgelekt, koopkracht vooruit

Waarom de miljoenennota ieder jaar nog braaf op het afgesproken moment presenteren, zou je je kunnen afvragen? Naar goed gebruik zijn de stukken natuurlijk alweer gelekt naar diverse media, waaronder RTL, AD, ANP en NRC. Het goede nieuws is dat huishoudens er gemiddeld 0,7 procent op vooruit zullen gaan qua koopkracht.

Wie dat uitsplitst naar verschillende inkomensniveaus ziet het volgende beeld: de groep met de laagste inkomens, bijvoorbeeld mensen met een minimumloon, gaat er een half procent aan koopkracht op vooruit. Die net daarboven juist het meeste, met 1,1 procent.

Spaarzaam en schaars

Minister Eelco Heinen van Financiën hamert in het voorwoord van de miljoenennota vooral op het belang van robuuste overheidsfinanciën en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. "Geld moet immers eerst verdiend worden voordat je het kunt uitgeven", aldus de bewindsman in de inleiding.

"Onze welvaart is geen toeval of natuurwet", aldus Heinen. "We hebben het zelf verworven, door hard te werken, zuinig te zijn met geld en de juiste keuzes te maken. Dit kabinet wil spaarzaam omgaan met schaarse middelen zodat we ons kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, en generaties na ons er ook van kunnen genieten."

Maar hij zegt zich tegelijkertijd er bewust van te zijn dat veel mensen zich ook zorgen maken over bijvoorbeeld het verkrijgen van een betaalbare woning en geld om rekeningen te betalen. "In Nederland mogen we niet accepteren dat mensen daar ongerust over zijn. Daarom investeert het kabinet in betaalbare woningen en koopkracht, en helpt het mensen die in de knel zitten."

Hart van Nederland/ANP