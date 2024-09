Nieuwe mestplannen Wiersma: mestgezant en meer ruimte voor uitrijden

Het kabinet heeft een reeks nieuwe maatregelen gepresenteerd om de aanhoudende mestcrisis in Nederland aan te pakken. Landbouwminister Femke Wiersma heeft aangekondigd dat een speciaal mestgezant zal worden aangesteld om de exportmarkt te bevorderen. Daarnaast worden bufferstroken naast natuurgebieden verkleind, zodat boeren meer ruimte krijgen om mest uit te rijden.

Deze nieuwe voorstellen komen bovenop eerdere maatregelen die al waren gelekt. Volgens informatie uit De Telegraaf zal het percentage dierrechten bij verhandeling aanzienlijk worden verhoogd. Momenteel geldt een percentage van 10 procent, maar dit zal worden verhoogd naar 30 procent voor melkveehouders, 25 procent voor varkenshouders en 15 procent voor pluimveeboeren.

De plannen hebben geleid tot felle reacties van pluimveehouders, die donderdag dreigden met rechtszaken. Eind dit jaar wordt bekeken of deze percentages redelijk zijn.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het kabinet hoopt vooral op steun vanuit Brussel, waar men de uitzonderingspositie, bekend als de derogatie, terug wil krijgen. Ook wordt gepleit voor aanpassingen aan de Nitraatrichtlijn om voldoende mestproductie mogelijk te maken.

Vrijwillige uitkoopregeling

Naast deze maatregelen wil Wiersma een vrijwillige uitkoopregeling introduceren, die eind 2026 beschikbaar zal zijn. Er komt ook subsidie voor boeren die mest willen verwerken voor export. Het nieuwe pakket lijkt veel op de plannen van haar voorganger, Piet Adema, maar de Raad van State had eerder bedenkingen over de effectiviteit van zijn aanpak. Wiersma zelf erkent dat het geen gemakkelijke taak zal zijn om Brussel te overtuigen: "Dat is geen appeltje-eitje."

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de effectiviteit van deze maatregelen en de bereidheid van Europa om Nederland tegemoet te komen in de strijd tegen de mestcrisis.

ANP