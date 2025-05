Kan probleemwolf binnenkort afgeschoten worden? EU stemt in met verlaagde beschermstatus

Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met het verlagen van de beschermingsstatus van de wolf. Die verlaagde status maakt het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen wolven af te schieten. Staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur, BBB) heeft een wetsvoorstel klaarliggen om in Nederland probleemwolven in uitzonderlijke gevallen af te kunnen schieten, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Hoe gevaarlijk is een wolf eigenlijk? En wat moet je doen als je oog in oog met een wolf staat? Je ziet het in bovenstaande uitlegvideo.

De wolf is nu nog "strikt beschermd" in Europa, dit wordt nu 'beschermd'. Het ministerie benadrukt dat wolven niet zomaar afgeschoten kunnen worden, maar dat er meer mogelijkheden komen om 'probleemwolven' aan te pakken. Rummenie wil dit "liever gisteren dan vandaag tackelen", laat het ministerie weten.

De BBB-bewindsman wil het concept van het plan binnenkort naar de Tweede Kamer sturen. Daarin wil hij onder andere regelen dat het verjagen van een probleemwolf niet meer vergunning plichtig is. Ook wil de staatssecretaris mogelijk maken dat de provincies, die de vergunningen op het gebied van natuur verlenen, allemaal één lijn trekken in de toestemmingsverlening.

Formeel moeten de EU-lidstaten nog met het besluit van het Europees Parlement instemmen. Daarna hebben landen 18 maanden de tijd om aan de nieuwe regels te voldoen.

ANP