Wolf die hardloopster beet mag worden doodgeschoten, provincie geeft toestemming

De provincie Gelderland heeft toestemming gegeven om een wolf in Nationaal Park De Hoge Veluwe af te schieten. Volgens de provincie beet het dier op 13 april een hardloopster en is het sindsdien meerdere keren op ongewone wijze in de buurt van mensen gezien. Uit DNA-onderzoek, verklaringen en videobeelden zou blijken dat het om hetzelfde dier gaat. Het gedrag wordt als “doelgericht en agressief” bestempeld.

De coalitie in de Tweede Kamer is het in maart eens geworden dat het afschieten van wolven tot de mogelijkheden behoort, te zien in bovenstaande video. De vraag is echter in welke gevallen dat moet kunnen.

Volgens de provincie vertoont de wolf afwijkend gedrag dat niet past bij een wild roofdier. Het dier zou mensen actief opzoeken en zich niet laten verjagen, iets wat normaal gesproken juist kenmerkend is voor gezonde, schuwe wolven. “Dat is niet wat je wil”, aldus een provinciewoordvoerder.

In de beoordeling is gekeken naar alternatieven, zoals het afsluiten van het park, verjaging met een pijnprikkel of het afschieten met een paintballgeweer. Geen van die opties bleek volgens Gelderland haalbaar of effectief genoeg. De conclusie van de provincie, op basis van de Landelijke Aanpak Wolf, is dat het dier als ‘probleemwolf’ moet worden aangemerkt. “De ingreep is noodzakelijk om verdere risico’s voor de openbare veiligheid weg te nemen.”

Faunabescherming wil afschot blokkeren

De Faunabescherming is fel tegen het afschot en kondigt aan bezwaar te maken. De organisatie vraagt de rechter om een ordemaatregel zodat er meer tijd komt om de vergunning juridisch te beoordelen. "Een bezwaartermijn van twee dagen bestaat helemaal niet", zegt voorzitter Niko Koffeman. Hij vindt het vreemd dat het park gewoon openbleef als er daadwerkelijk sprake zou zijn van acuut gevaar.

Ook plaatst hij vraagtekens bij het DNA-onderzoek. Dat zou zijn afgenomen door een jachtopziener, wat volgens Koffeman “opmerkelijk” is.

De vergunning wordt over enkele dagen officieel gepubliceerd. Vanaf dat moment begint de versnelde bezwaarprocedure.

Hart van Nederland/ANP