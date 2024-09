Kamer houdt voet bij stuk: leeftijdsgrens en helmplicht fatbikes

Diverse politieke partijen blijven vasthouden aan hun standpunt om een helmplicht en leeftijdsgrens voor gebruikers van fatbikes in te voeren. PVV, VVD en NSC geven aan dat ze woensdagavond hiervoor een motie zullen indienen, ondanks eerdere twijfels van verkeersminister Madlener.

Volgens de PVV-bewindsman is het "niet zinvol" om een onderscheid te maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen. Hij stelt dat verschillen in bijvoorbeeld banddikte of framehoogte "niet te rechtvaardigen" zijn, omdat deze eigenschappen de veiligheid van een fiets niet significant beïnvloeden.

Daarnaast verwacht de minister dat fabrikanten manieren zullen vinden om de regels te omzeilen, bijvoorbeeld door fietsen te maken met smallere banden.

'Aparte categorie'

Olger van Dijk, NSC-Kamerlid en een van de indieners van de motie, wijst erop dat er ook een voorstel is om onderscheid te maken op basis van het gewicht van de fietsen. Hij begrijpt de zorgen van Madlener over een mogelijke "wildgroei" van fatbikes, maar benadrukt dat dit geen reden is om het probleem niet aan te pakken. "Het is echt een aparte categorie," aldus Van Dijk.

PVV-Kamerlid Hidde Heutink sluit zich hierbij aan en zegt: "Wat ons betreft gaat de minister gewoon doen wat de Kamer hem opdraagt."

Wetswijziging nodig

Zijn partijgenoot Madlener, die vorige week heeft toegezegd elke maatregel tegen fatbikes uit te voeren die een Kamermeerderheid aan hem oplegt, erkent dat er voor het invoeren van een minimumleeftijd een wetswijziging nodig is.

Als die komt, zal deze volgens hem voor alle fietsen met trapondersteuning gelden. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over verkeersveiligheid.

