Chinese fatbikes zonder moeite naar 45 km/u: 'Het is een levensgevaarlijk ding'

In Nederlandse winkels zijn fatbikes verkrijgbaar die gemakkelijk kunnen worden opgevoerd tot snelheden van 45 kilometer per uur. De Chinese fatbike V20Pro van QMWheel, populair onder jongeren en te koop voor rond de 1000 euro, kan met wat simpele aanpassingen de snelheidsbegrenzer omzeilen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) pleit voor een verkoopverbod, aangezien de fatbikes ernstige veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

Onderzoek van RTL Nieuws toont aan dat het opvoeren van Chinese fatbikes heel eenvoudig is; met enkele aanpassingen via knoppen en een scherm op het stuur kan de snelheid worden verhoogd. Een verkoper verklaart dat je binnen twee minuten de fatbike kunt opvoeren tot 45 kilometer per uur.

Misleidende advertenties

Het probleem wordt verergerd door het feit dat er al tienduizenden van deze fatbikes in Europa zijn verkocht, met nog duizenden onderweg naar Nederland. De fietsen staan in de advertentie met relatief lage snelheden en vermogens, terwijl ze in werkelijkheid veel krachtiger zijn. Technisch ingenieur Paul Timmer en andere experts pleiten voor strengere certificering van motorsystemen in plaats van alleen het verbieden van opvoersetjes.

"Ik snap niet dat dit in de winkel staat en dat jonge kinderen hierop kunnen rijden. Het is absurd dat je 40 tot 45 kilometer per uur gaat rijden als je 10, 12 jaar oud bent. Het is een levensgevaarlijk ding", vertelt Timmer aan RTL.

Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Onmiddellijke stop op verkoop

VVN en andere veiligheidsdeskundigen willen dat de verkoop van deze fatbikes onmiddellijk stopt en dat de reeds verkochte exemplaren van de weg worden gehaald. Toezichthouders zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) lijken tot dusver helaas weinig effect te hebben in het aanpakken van dit probleem.