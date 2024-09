Tweede Kamer wil minimumleeftijd van 14 jaar en helmplicht voor fatbikes

De Tweede Kamer wil dat er een minimumleeftijd van 14 jaar komt voor het besturen van een fatbike. Ook moet er een helmplicht gaan gelden voor de elektrische fiets met dikke banden. De PVV steunt een voorstel van de VVD en NSC, waarmee het plan een Kamermeerderheid heeft.

Er is al langer discussie over de fiets, die veel wordt opgevoerd en door hele jonge bestuurders wordt bereden. Vaak leidt dat tot ongelukken en letsel.

PVV-minister Barry Madlener (Infrastructuur) zei eerder bereid te zijn maatregelen te nemen, maar twijfelde of het wel haalbaar en wenselijk zou zijn. Het beperken van fatbikes kon volgens hem "grote consequenties" hebben. "We moeten geen dikkebandenpolitie gaan instellen, dat lost het probleem ook niet op", zei hij toen.

Verschil met elektrische fiets

De minister was verder sceptisch of het verschil tussen een fatbike en een elektrische fiets juridisch wel te maken zou zijn. De indieners van de motie denken wel dat dit haalbaar is. De banden zijn dikker, ze zijn zwaarder dan elektrische fietsen en de zadels zijn niet verstelbaar. Deze en andere criteria maken het volgens de VVD en NSC mogelijk om onderscheid te maken.

Eerder gingen geluiden op om een leeftijdsgrens van 12 jaar in te voeren, maar dat zou niet haalbaar zijn. Pas vanaf 14 jaar moet iemand zich kunnen identificeren, vandaar dat de grens daar getrokken moet worden.

De partijen dienen volgende week de motie in tijdens een debat over verkeersveiligheid.

ANP