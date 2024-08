Meerderheid Tweede Kamer voor leeftijdsgrens fatbikes

De PVV is nu toch voor een leeftijdsgrens voor fatbikes, ondanks eerdere tegenstand. Tweede Kamerlid Hidde Heutink liet op X weten dat Nederland "schreeuwt om maatregelen tegen opgevoerde fatbikes". Nog geen twee maanden geleden pleitte hij nog voor strengere handhaving in plaats van nieuwe regels.

Met deze koerswijziging van de PVV groeit de steun in de Tweede Kamer voor een leeftijdsgrens. Eerder hadden ook partijen zoals de VVD, NSC en GroenLinks-PvdA positief gereageerd op dit idee.

Leeftijdsgrens

Er is echter nog discussie over waar de leeftijdsgrens precies moet liggen en of deze ook voor andere e-bikes zou moeten gelden. Volgens onderzoekers is het juridisch ingewikkeld om fatbikes van andere e-bikes te onderscheiden.

Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat namens de PVV, benadrukte dat het onderscheid niet simpelweg op de banddikte gebaseerd kan worden.

Aankomend debat

Of een specifiek voorstel voor een minimumleeftijd daadwerkelijk op steun van een Kamermeerderheid kan rekenen, is nog onzeker. Dit zal waarschijnlijk duidelijker worden tijdens het debat over verkeersveiligheid dat over twee weken gepland staat.

Hoewel Madlener niet enthousiast lijkt over een leeftijdsgrens, wil hij op dit moment geen enkele maatregel uitsluiten.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP