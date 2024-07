Dronken man krijgt geen lift van jongeren met fatbike, steelt auto en crasht

Een automobilist is zondagavond in Velp (Gelderland) gecrasht na een achtervolging door de politie. De bestuurder reed vermoedelijk in een gestolen auto. Vlak voor het ongeval had de verdachte een groep jongeren gevraagd om een lift. Dat meldt De Gelderlander.

In de Arnhemse wijk Presikhaaf vroeg de verdachte of de jongeren hem met hun fatbikes naar Velp konden brengen. Toen zij weigerden, gooide hij een flesje bier naar hen. Vervolgens stal de verdachte een auto in de wijk om vervolgens alsnog naar het Gelderse dorp te rijden.

Achtervolging

De politie werd daarna ingeschakeld en kon het voertuig snel traceren. Toen de verdachte zag dat de politie hem in het vizier had, sloeg hij op de vlucht. Hij reed met hoge snelheid richting Velp. Toen ging het mis op de kruising van de IJsselstraat en de Broekstraat. Daar botste hij tegen een lantaarnpaal.

De verdachte probeerde nog te ontsnappen door zich in de bosjes te verbergen, maar dit had weinig effect. Hij werd snel gevonden, aangehouden en naar het bureau gebracht. Daar bleek dat de verdachte te veel had gedronken.