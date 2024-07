Man ernstig gewond na val met fatbike in Den Haag

Een man is zondagochtend het slachtoffer geworden van een ernstig ongeval in Den Haag. Het slachtoffer lag midden op straat en was niet meer aanspreekbaar na een val met een fatbike.

De man is onder begeleiding van politiemotoren met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, zo meldt een correspondent ter plaatse aan Hart van Nederland. Aangezien er geen tegenpartij werd aangetroffen, wordt ervan uitgegaan dat het gaat om een eenzijdig ongeval.