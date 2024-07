Politie zoekt jongen op fatbike die vrouwen betast in Deventer

De politie is op zoek naar een jongen op een fatbike die in Deventer meerdere vrouwen zou hebben betast. Er zijn zes meldingen en aangiften binnengekomen van vrouwen die in juni en juli slachtoffer waren van de jongen. De verdachte is tussen de 15 en 20 jaar oud.

Hij zou vijf keer op een fatbike hebben gezeten en was een enkele keer lopend toen hij de vrouwen betastte. De politie denkt dat het om dezelfde jongen gaat omdat de vrouwen hetzelfde signalement gaven. De betastingen vonden meestal 's avonds plaats, maar twee keer ook 's ochtends.

Signalement verdachte

De politie vraagt getuigen of slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld contact op te nemen. De verdachte zou een tenger postuur hebben en donker haar. Een paar keer droeg hij een zwarte trui met een capuchon over zijn hoofd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP